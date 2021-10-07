Загадочно пропавшего вместе с BMW екатеринбуржца нашли убитым

В Свердловской области нашли тело 30-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина, которого искали с 4 октября 2021 года. Мужчина загадочно исчез, как и его автомобиль BMW 5-й серии.

Родственники смогли отследить последнее местоположение автомобиля. Сигнал с иномарки был отправлен, когда та находилась недалеко от Сысерти. Как уточнили в региональном СУ СКР, туда Дмитрий направился в компании знакомого, решив обсудить бизнес-планы. Разговор, происходивший в гараже, не задался. Ранее судимый приятель расстрелял мужчину из обреза винтовки, а после хладнокровно добил вилами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого могут отправить за решётку на срок до 15 лет.