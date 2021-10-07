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Загадочно пропавшего вместе с BMW екатеринбуржца нашли убитым

С мужчиной расправился его ранее судимый знакомый. Подозреваемый несколько раз выстрелил в Дмитрия, а после добил вилами.

7 октября, 10:55
<p>Убитый Дмитрий Маврыкин. Фото © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=213&t=51574" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lizaalert.org</a></p>

Убитый Дмитрий Маврыкин. Фото © lizaalert.org

В Свердловской области нашли тело 30-летнего жителя Екатеринбурга Дмитрия Маврыкина, которого искали с 4 октября 2021 года. Мужчина загадочно исчез, как и его автомобиль BMW 5-й серии.

"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", — написали волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

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Родственники смогли отследить последнее местоположение автомобиля. Сигнал с иномарки был отправлен, когда та находилась недалеко от Сысерти. Как уточнили в региональном СУ СКР, туда Дмитрий направился в компании знакомого, решив обсудить бизнес-планы. Разговор, происходивший в гараже, не задался. Ранее судимый приятель расстрелял мужчину из обреза винтовки, а после хладнокровно добил вилами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого могут отправить за решётку на срок до 15 лет.

Ранее Лайф писал, что бывшего футболиста молодёжной сборной Греции нашли мёртвым в своей машине. Незадолго до этого Никос Цуманис сообщил приятелю о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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