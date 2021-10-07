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В Болгарии задержали россиянина по подозрению в промышленном шпионаже

Также фигурантами дела стали 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница.

7 октября, 10:52

Фото © Shutterstock

В Болгарии задержаны гражданин России и двое граждан Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом сообщили в областной дирекции полиции Стара-Загора.

Фигурантами дела стали 24-летний гражданин Литвы, его 59-летняя соотечественница и 60-летний россиянин, все они

работали на военном заводе "Арсенал".

"Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября и после этого срока не вышли на работу", — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали на границе с Грецией после поступления информации о пропаже изделий и документации с завода.

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А ранее суд в России отправил в колонию двух шпионов за контрабанду оборудования С-300 на Украину. Россиянин Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян были признаны виновными в измене и шпионаже.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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