НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство утвердило более 40 стратегических инициатив развития РФ

Отмечается, что они делятся по шести ключевым направлениям и будут реализованы в форме федеральных проектов в два этапа.

7 октября, 10:36
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Правительство России утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив — 42, они делятся по шести ключевым направлениям", — сказал глава правительства.

Путин: Энергетическая стратегия РФ должна быть рассчитана на два-три десятилетия

Путин: Энергетическая стратегия РФ должна быть рассчитана на два-три десятилетия

Мишустин отметил, что для каждой инициативы прописаны "конкретные результаты на двух горизонтах планирования", а реализовываться они будут в течение двух этапов — до 2024 и до 2030 года. Эти проекты нужны для более эффективного удовлетворения национальных интересов, подчеркнул председатель кабмина.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о разработке концепции перестройки сферы ЖКХ в России. По его словам, без этого невозможно улучшить показатели нацпроекта "Жильё и городская среда".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1