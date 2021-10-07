Правительство утвердило более 40 стратегических инициатив развития РФ

Правительство России утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив — 42, они делятся по шести ключевым направлениям", — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что для каждой инициативы прописаны "конкретные результаты на двух горизонтах планирования", а реализовываться они будут в течение двух этапов — до 2024 и до 2030 года. Эти проекты нужны для более эффективного удовлетворения национальных интересов, подчеркнул председатель кабмина.