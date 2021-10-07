Россияне боролись с одиночеством на карантине покупкой домашних животных

Во время карантина каждый пятый россиянин завёл домашнее животное из-за чувства одиночества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого онлайн-ретейлерами "Самокат" и "AliExpress Россия". В нём поучаствовало 1,2 тысячи владельцев домашних животных из разных регионов РФ.

"У большинства россиян (93%) дома живёт одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. Так, у 4% опрошенных дома живут рыбки, ещё у 4% — грызуны. Попугаи и другие экзотические животные только у 2%. Треть россиян подобрали своих животных на улице, а каждый десятый купил питомца в подарок ребёнку. Пятая часть опрошенных признались, что завели домашнее животное из-за одиночества во время карантина", — отмечается в релизе, который есть в распоряжении Лайфа.

По данным "Самоката", почти 70% россиян в этом году стали больше тратиться на животных. Эту статистику подтверждают и данные "AliExpress Россия". Так, в сентября расходы на товары для питомцев выросли в 1,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению каждого седьмого респондента, это связано с тем, что на полках появилось больше интересных товаров, а у 12% стало больше животных. При этом 41% россиян тратит до трёх тысяч рублей в месяц на питомца, ещё у 36% на это уходит до пяти тысяч, а у каждого седьмого — до десяти тысяч в месяц.

В 24 раза выросли продажи товаров для собак от российских продавцов. В первый осенний месяц хозяева чаще всего выбирали водонепроницаемые нескользящие ботинки для собак со шнуровкой, а также вязаные свитеры с капюшонами для хвостатых маленьких пород. А спрос на товары для кошек в сентябре вырос в 16 раз, при этом основной выбор покупателей пал на лакомства — чаще всего со вкусами крольчатины, лосося и индейки. Среди владельцев рыб в шесть раз увеличился спрос на различный декор для аквариума — фигурки, искусственные медузы и растения.

Кроме того, 72% собачников и 43% владельцев кошек признались, что берут питомцев в путешествия.