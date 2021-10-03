15 настолько милых котиков, что любой их кусь — это лучшее, что может случиться в жизни человека
У каждой розы есть шипы, а у котиков — зубки. Но даже если питомцы решат воспользоваться своими клыками по назначению, то им это сойдёт с лапок. Ну как можно злиться на таких очаровашек?
"Улыбочку!"
"А кто это тут выглядит как самый очаровательный дьяволёнок?"
"Только посмотрите на эти зубки! Котакула или змеекот?"
"Хэллоуин не за горами! Готовимся"
"Просто мой чихающий кот и его зубки"
"Ривер очень расстроена своей "скудной" порцией завтрака и хочет, чтобы все об этом знали"
"Доброе утро всем!"
"Мистер Рассел и его сонные зубки"
"Это Тимон, и, похоже, у него в роду были термиты"
"Моя улыбчивая подруга Йоши"
"Не волнуйся. Он не кусается. Разве что очень редко... иногда"
"Голливудская улыбка, получается"
"Мой персональный котовампир"
"Третий день живу с этим милашкой и теперь с уверенностью могу сказать, что он — самый счастливый мальчик"
"Похоже, мне нужно будет вернуть это покрывало в магазин. У него зубки"
Ещё больше зубастых котов, которые украдут чьё-угодно сердечко, в сабреддите teefies.
WOW-animals
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