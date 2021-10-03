15 настолько милых котиков, что любой их кусь — это лучшее, что может случиться в жизни человека

У каждой розы есть шипы, а у котиков — зубки. Но даже если питомцы решат воспользоваться своими клыками по назначению, то им это сойдёт с лапок. Ну как можно злиться на таких очаровашек?