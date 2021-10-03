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15 настолько милых котиков, что любой их кусь — это лучшее, что может случиться в жизни человека

У каждой розы есть шипы, а у котиков — зубки. Но даже если питомцы решат воспользоваться своими клыками по назначению, то им это сойдёт с лапок. Ну как можно злиться на таких очаровашек?

3 октября, 15:00

Фото © Reddit / teefies

"Улыбочку!"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"А кто это тут выглядит как самый очаровательный дьяволёнок?"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Только посмотрите на эти зубки! Котакула или змеекот?"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Хэллоуин не за горами! Готовимся"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Просто мой чихающий кот и его зубки"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Ривер очень расстроена своей "скудной" порцией завтрака и хочет, чтобы все об этом знали"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Доброе утро всем!"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Мистер Рассел и его сонные зубки"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Это Тимон, и, похоже, у него в роду были термиты"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Моя улыбчивая подруга Йоши"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Не волнуйся. Он не кусается. Разве что очень редко... иногда"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Голливудская улыбка, получается"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Мой персональный котовампир"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Третий день живу с этим милашкой и теперь с уверенностью могу сказать, что он — самый счастливый мальчик"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

"Похоже, мне нужно будет вернуть это покрывало в магазин. У него зубки"

Фото © Reddit / teefies

Фото © Reddit / teefies

Ещё больше зубастых котов, которые украдут чьё-угодно сердечко, в сабреддите teefies.

От любви до ненависти один кусь: 15 забавных фото, когда коты пускали в ход свои маленькие клыки

От любви до ненависти один кусь: 15 забавных фото, когда коты пускали в ход свои маленькие клыки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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