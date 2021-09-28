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Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом

Пользователи Сети позволили своей фантазии разгуляться, устроив целый флешмоб в честь новой легенды хоррор-фильмов.

28 сентября, 07:44

Фото © Reddit / MoistShip

Пользователю Reddit с ником MoistShip можно только посочувствовать — парень живёт по соседству с жутким собакеном, который, несмотря на свой малый размер, имеет вполне угрожающий взгляд.

Фото © Reddit / MoistShip

Фото © Reddit / MoistShip

Пёсику всегда нужно быть в курсе последних событий, поэтому он часто заглядывает на соседние участки. И MoistShip поделился в Сети его фото, предложив конкурс фотожаб.

Фото © Reddit / Donavan18

Фото © Reddit / Donavan18

Изначально пост не набрал большого количества лайков, но пёсик стал невероятно популярен после твита Rob N Roll, который заявил под его фото, что до этого никогда так сильно не боялся собак.

Фото © Reddit / masacru0012

Фото © Reddit / masacru0012

Его признание набрало 194 тыс. лайков и почти две тысячи комментариев, в которых пользователи Сети не отказали себе в удовольствии посмеяться над жуткой собакой.

Фото © Reddit / MrTersive

Фото © Reddit / MrTersive

С помощью фотошопа пёсика успели превратить в Пеннивайза из вселенной Стивена Кинга "Оно" и Джокера из фильмов и комиксов DC. Собакен успел стать неподкупным судьёй и суровым мафиози, который покорил сердца пользователей соцсетей.

Фото © Reddit / 99FrenchFries и Twitter / ⋆Saint Tropic⋆

Фото © Reddit / 99FrenchFries и Twitter / ⋆Saint Tropic⋆

Некоторые из них даже пошли дальше и нарисовали пёсика, посчитав его достойной моделью. Правда, лично встретиться с жуткой дворнягой мало кто захотел — ведь по его виду понятно, что шуток он не потерпит.

Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем

Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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