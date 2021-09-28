Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом
Пользователи Сети позволили своей фантазии разгуляться, устроив целый флешмоб в честь новой легенды хоррор-фильмов.
Пользователю Reddit с ником MoistShip можно только посочувствовать — парень живёт по соседству с жутким собакеном, который, несмотря на свой малый размер, имеет вполне угрожающий взгляд.
Пёсику всегда нужно быть в курсе последних событий, поэтому он часто заглядывает на соседние участки. И MoistShip поделился в Сети его фото, предложив конкурс фотожаб.
Фото © Reddit / Donavan18
Изначально пост не набрал большого количества лайков, но пёсик стал невероятно популярен после твита Rob N Roll, который заявил под его фото, что до этого никогда так сильно не боялся собак.
Фото © Reddit / masacru0012
Его признание набрало 194 тыс. лайков и почти две тысячи комментариев, в которых пользователи Сети не отказали себе в удовольствии посмеяться над жуткой собакой.
Фото © Reddit / MrTersive
С помощью фотошопа пёсика успели превратить в Пеннивайза из вселенной Стивена Кинга "Оно" и Джокера из фильмов и комиксов DC. Собакен успел стать неподкупным судьёй и суровым мафиози, который покорил сердца пользователей соцсетей.
Фото © Reddit / 99FrenchFries и Twitter / ⋆Saint Tropic⋆
Некоторые из них даже пошли дальше и нарисовали пёсика, посчитав его достойной моделью. Правда, лично встретиться с жуткой дворнягой мало кто захотел — ведь по его виду понятно, что шуток он не потерпит.
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