Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем
Пару дней назад пользователь Reddit haIf_sour опубликовал снимок "огромного" белого кота, развалившегося на лужайке. Пока одни пытались понять, что происходит на кадре, другие делали мемы с усатым.
Стоит взглянуть на кадр и кажется, что на идеально зелёном газоне распластался гигантский белый кот. Присмотритесь! И вы поймёте — на самом деле пушистик самого обычного размера, а вот всё вокруг — лишь миниатюра, повторяющая улицу "Королевский полумесяц" города Бат, Англия. Снимок тут же стал вирусным. Оригинальный пост всего за сутки собрал больше 130 тысяч положительных реакций!
Вскоре кадр ушёл за пределы "Реддита" и завирусился в других соцсетях, давая пользователям возможность посоревноваться в остроумии. Каких только шуток они не придумали.
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Но всё самое интересное в это время происходило в сабреддите "Битва фотошопов". Один пользователь предложил отредактировать снимок на свой лад. Вышло очень много смешных вариантов. Кто-то показал, как бы выглядел кот в таком же масштабе, как и миниатюра, а кто-то добавил на снимок немного драмы.
"В реалистичном размере"
Фото © Reddit / BOBOUDA
"Чуть позже в тот день"
Фото © Reddit / andybiotic
"А котята всё больше и больше!"
Фото © Reddit / b0ingy
"Кажется, у нас проблемы посерьёзнее"
Фото © Reddit / NJdeathproof
"Котзилла"
Фото © Reddit / yum_yum123
Кстати, оригинальный кадр был сделан в парке миниатюр "Баббакомб" неподалёку от английского города Торки
Фото © Instagram / babbacombemodelvillage
В комплексе, существующем с середины прошлого века, 426 миниатюрных домов и больше 13 тысяч крошечных жителей. Помимо "Полумесяца" там ещё множество достопримечательностей в масштабе — к примеру, знаменитый лондонский небоскрёб The Shard и Стоунхендж.
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