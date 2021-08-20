Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем

Стоит взглянуть на кадр и кажется, что на идеально зелёном газоне распластался гигантский белый кот. Присмотритесь! И вы поймёте — на самом деле пушистик самого обычного размера, а вот всё вокруг — лишь миниатюра, повторяющая улицу "Королевский полумесяц" города Бат, Англия. Снимок тут же стал вирусным. Оригинальный пост всего за сутки собрал больше 130 тысяч положительных реакций!

Фото © Reddit / haIf_sour

Вскоре кадр ушёл за пределы "Реддита" и завирусился в других соцсетях, давая пользователям возможность посоревноваться в остроумии. Каких только шуток они не придумали.

Террор города. Когда ты — огромный мохнатый монстр, очень выматывает. Не забывайте о сне Ethanplayslive

Доказательства существования гигантского котозавра, терроризирующего город. Осторожно, зрелище не для слабонервных Perra_amargada

Кошки собираются захватить власть, а я, к примеру, уже приветствую наших кошачьих повелителей Vickyallover

Но всё самое интересное в это время происходило в сабреддите "Битва фотошопов". Один пользователь предложил отредактировать снимок на свой лад. Вышло очень много смешных вариантов. Кто-то показал, как бы выглядел кот в таком же масштабе, как и миниатюра, а кто-то добавил на снимок немного драмы.

"В реалистичном размере"

Фото © Reddit / BOBOUDA

"Чуть позже в тот день"

Фото © Reddit / andybiotic

"А котята всё больше и больше!"

Фото © Reddit / b0ingy

"Кажется, у нас проблемы посерьёзнее"

Фото © Reddit / NJdeathproof

"Котзилла"

Фото © Reddit / yum_yum123

Кстати, оригинальный кадр был сделан в парке миниатюр "Баббакомб" неподалёку от английского города Торки

Фото © Instagram / babbacombemodelvillage