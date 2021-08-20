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    Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем

    Пару дней назад пользователь Reddit haIf_sour опубликовал снимок "огромного" белого кота, развалившегося на лужайке. Пока одни пытались понять, что происходит на кадре, другие делали мемы с усатым.

    20 августа, 07:57

    Фото © Reddit / haIf_sour

    Стоит взглянуть на кадр и кажется, что на идеально зелёном газоне распластался гигантский белый кот. Присмотритесь! И вы поймёте — на самом деле пушистик самого обычного размера, а вот всё вокруг — лишь миниатюра, повторяющая улицу "Королевский полумесяц" города Бат, Англия. Снимок тут же стал вирусным. Оригинальный пост всего за сутки собрал больше 130 тысяч положительных реакций!

    Фото © Reddit / haIf_sour

    Фото © Reddit / haIf_sour

    Вскоре кадр ушёл за пределы "Реддита" и завирусился в других соцсетях, давая пользователям возможность посоревноваться в остроумии. Каких только шуток они не придумали.

    Террор города. Когда ты — огромный мохнатый монстр, очень выматывает. Не забывайте о сне

    Ethanplayslive

    Доказательства существования гигантского котозавра, терроризирующего город. Осторожно, зрелище не для слабонервных

    Perra_amargada

    Кошки собираются захватить власть, а я, к примеру, уже приветствую наших кошачьих повелителей

    Vickyallover

    Но всё самое интересное в это время происходило в сабреддите "Битва фотошопов". Один пользователь предложил отредактировать снимок на свой лад. Вышло очень много смешных вариантов. Кто-то показал, как бы выглядел кот в таком же масштабе, как и миниатюра, а кто-то добавил на снимок немного драмы.

    "В реалистичном размере"

    Фото © Reddit / BOBOUDA

    Фото © Reddit / BOBOUDA

    "Чуть позже в тот день"

    Фото © Reddit / andybiotic

    Фото © Reddit / andybiotic

    "А котята всё больше и больше!"

    Фото © Reddit / b0ingy

    Фото © Reddit / b0ingy

    "Кажется, у нас проблемы посерьёзнее"

    Фото © Reddit / NJdeathproof

    Фото © Reddit / NJdeathproof

    "Котзилла"

    Фото © Reddit / yum_yum123

    Фото © Reddit / yum_yum123

    Кстати, оригинальный кадр был сделан в парке миниатюр "Баббакомб" неподалёку от английского города Торки

    Фото © Instagram / babbacombemodelvillage

    Фото © Instagram / babbacombemodelvillage

    В комплексе, существующем с середины прошлого века, 426 миниатюрных домов и больше 13 тысяч крошечных жителей. Помимо "Полумесяца" там ещё множество достопримечательностей в масштабе — к примеру, знаменитый лондонский небоскрёб The Shard и Стоунхендж.

    Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

    Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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