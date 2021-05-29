Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото
Интернет полон фотографиями кошек. Найдутся на любой вкус: милые котята, огромные котаны... Дошло до того, что на Reddit пару лет назад появилась тема, в которой пользователи публикуют снимки своих кричащих котов. В подборке ниже — 15 самых смешных и громких постов из сабреддита Catswhoyell ("Орущие коты").
"Сегодня в "Фотографиях, которые вы услышите": мой кот Кензо по дороге к ветеринару"
"Аанг находит неприемлемым тот факт, что я ем пиццу и не делюсь"
"С того момента, как мой котёнок научился мяукать, он даёт очень ясно понять, когда хочет войти"
"Только посмотрите на эти зубки! Он кричал, потому что я его избаловала и теперь он пьёт только из раковины"
"Камера телефона не смогла справиться с силой его ора"
"О господи. Похоже, он голоден"
"Орёт на меня в попытке привести к её пустым мискам"
"Очень эмоциональный мальчик"
Так Манго заявляет, что эта тёплая еда — только её. Вы, конечно, можете попытаться её забрать, но у вас получится это, только когда всё остынет"
"Он хочет, чтобы чёртово окно открылось, и он хочет этого прямо сейчас (обратите внимание на многочисленные царапины)"
"Мама Хлоя, королева квартала, заходила сегодня к нам в гости. На фото она объявляет о своём прибытии"
Фото © Reddit / Catswhoyell
"Только что наткнулся на вашу группу. Кажется, эта фотография Бэлы здесь будет как раз"
"Это самая смешная фотография Васьки, которую я когда-либо делал"
"Приёмная мама рассказывает мне о своих малышах"
"Вчера утром я потеряла свою маленькую девочку из-за рака. Она отлично умела кричать и попадать в ситуации, которые можно было исправить только ором (по её логике). Пожалуйста, наслаждайтесь этими кадрами её истерики. Прощай, Саша, я буду скучать по тебе всегда"
Ещё больше орущих котов — на странице сообщества Catswhoyell на Reddit.
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