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Хозяева разоблачили своих котов, которые настолько громко мяукают, что их можно услышать через фото

Интернет полон фотографиями кошек. Найдутся на любой вкус: милые котята, огромные котаны... Дошло до того, что на Reddit пару лет назад появилась тема, в которой пользователи публикуют снимки своих кричащих котов. В подборке ниже — 15 самых смешных и громких постов из сабреддита Catswhoyell ("Орущие коты").

29 мая, 16:00

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Сегодня в "Фотографиях, которые вы услышите": мой кот Кензо по дороге к ветеринару"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Аанг находит неприемлемым тот факт, что я ем пиццу и не делюсь"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"С того момента, как мой котёнок научился мяукать, он даёт очень ясно понять, когда хочет войти"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Только посмотрите на эти зубки! Он кричал, потому что я его избаловала и теперь он пьёт только из раковины"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Камера телефона не смогла справиться с силой его ора"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"О господи. Похоже, он голоден"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Орёт на меня в попытке привести к её пустым мискам"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Очень эмоциональный мальчик"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

Так Манго заявляет, что эта тёплая еда — только её. Вы, конечно, можете попытаться её забрать, но у вас получится это, только когда всё остынет"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Он хочет, чтобы чёртово окно открылось, и он хочет этого прямо сейчас (обратите внимание на многочисленные царапины)"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Мама Хлоя, королева квартала, заходила сегодня к нам в гости. На фото она объявляет о своём прибытии"

Фото © Reddit / Catswhoyell

Фото © Reddit / Catswhoyell

"Только что наткнулся на вашу группу. Кажется, эта фотография Бэлы здесь будет как раз"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Это самая смешная фотография Васьки, которую я когда-либо делал"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Приёмная мама рассказывает мне о своих малышах"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

"Вчера утром я потеряла свою маленькую девочку из-за рака. Она отлично умела кричать и попадать в ситуации, которые можно было исправить только ором (по её логике). Пожалуйста, наслаждайтесь этими кадрами её истерики. Прощай, Саша, я буду скучать по тебе всегда"

Фото © Reddit/Catswhoyell

Фото © Reddit/Catswhoyell

Ещё больше орущих котов — на странице сообщества Catswhoyell на Reddit.

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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