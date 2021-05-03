Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок
Все уверены, что коты горазды только спать целыми днями, гулять сами по себе и мурчать без дела. Это, конечно, не так. Пользователи Reddit даже создали специальную тему CatsWithJobs ("Коты на работе"), где публикуют снимки пушистых тружеников. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.
"Он солгал в резюме, но всё равно получил работу"
Надпись на бейдже: "Пёс-охранник". Фото © Reddit / CatsWithJobs
"Привет! Меня зовут Макс. Сегодня ночью я спас наш дом, потому что начал шипеть на свечу, которая почему-то очень сильно разгорелась, пока моя мама была в другой комнате. Она говорит, что без меня мы все были бы мертвы. Я — герой"
"Пришли в ветклинику, но внутри был только один работник"
"Поймали ремонтника, спящего на рабочем месте"
"Это Лил Ким. Она работает в местном музыкальном магазине и приветствует каждого покупателя. В последний раз, когда я был там, я опустился на колени, чтобы погладить её, а она залезла ко мне на руки и сидела там, пока я не ушёл"
"Охранник в Стамбуле, Турция"
"Кот-контентмейкер"
"У нас на ресепшене целая команда"
"Злобно выглядящий кот охраняет арбузы в Таиланде, и все его просто обожают"
"Как ваше самочувствие сегодня?"
"Глава службы безопасности. Его зовут Портакал (с турецкого — "Рыжик"), и он любит смотреть камеры безопасности"
"Майор Чивас. Кот-пожарный из Киева. У него есть звание, форма, и он спит в лотке для бумаги в кабинете начальника"
"Котик-строитель"
"В приёмной новый стажёр. Кажется, она соврала о своём опыте..."
"Автор этого учебника по математике реально вставил фотографии котов в книгу, как принимавших участие в её создании"
Примеры выше — лишь малая часть трудолюбивых котиков. Больше — в сабреддите CatsWithJobs.
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