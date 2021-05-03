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Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Все уверены, что коты горазды только спать целыми днями, гулять сами по себе и мурчать без дела. Это, конечно, не так. Пользователи Reddit даже создали специальную тему CatsWithJobs ("Коты на работе"), где публикуют снимки пушистых тружеников. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

3 мая 2021, 12:00

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Он солгал в резюме, но всё равно получил работу"

Надпись на бейдже: "Пёс-охранник". Фото © Reddit / CatsWithJobs

Надпись на бейдже: "Пёс-охранник". Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Привет! Меня зовут Макс. Сегодня ночью я спас наш дом, потому что начал шипеть на свечу, которая почему-то очень сильно разгорелась, пока моя мама была в другой комнате. Она говорит, что без меня мы все были бы мертвы. Я — герой"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Пришли в ветклинику, но внутри был только один работник"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Поймали ремонтника, спящего на рабочем месте"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Это Лил Ким. Она работает в местном музыкальном магазине и приветствует каждого покупателя. В последний раз, когда я был там, я опустился на колени, чтобы погладить её, а она залезла ко мне на руки и сидела там, пока я не ушёл"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Охранник в Стамбуле, Турция"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Кот-контентмейкер"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"У нас на ресепшене целая команда"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Злобно выглядящий кот охраняет арбузы в Таиланде, и все его просто обожают"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Как ваше самочувствие сегодня?"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Глава службы безопасности. Его зовут Портакал (с турецкого — "Рыжик"), и он любит смотреть камеры безопасности"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Майор Чивас. Кот-пожарный из Киева. У него есть звание, форма, и он спит в лотке для бумаги в кабинете начальника"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Котик-строитель"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"В приёмной новый стажёр. Кажется, она соврала о своём опыте..."

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

"Автор этого учебника по математике реально вставил фотографии котов в книгу, как принимавших участие в её создании"

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Фото © Reddit / CatsWithJobs

Примеры выше — лишь малая часть трудолюбивых котиков. Больше — в сабреддите CatsWithJobs.

15 незаконно больших котов, которые не только умилят кого угодно, но и перепугают до чёртиков

15 незаконно больших котов, которые не только умилят кого угодно, но и перепугают до чёртиков

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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