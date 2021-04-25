15 незаконно больших котов, которые не только умилят кого угодно, но и перепугают до чёртиков

"На помощь! Он слишком быстро растёт!"

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"Как вам моя зимняя шубейка?"

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"Ок, сегодня я не ем"

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"Да, этот котейка огромный, но только посмотрите на этот взгляд!"

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"Наш красавчик растёт"

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"Наконец я воспользовалась возможностью и сфоткала огромного кота своих родителей"

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"Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз"

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"Он огромный и ленивый, но, когда дело касается вкусняшек, этот большой парень сделает всё, что ты попросишь"

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"30% жирка, 70% милоты"

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"Магнас Великий"

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"Большой мальчик Арагон и мой папа"

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"Это очень большой кот"

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"Взрослый мальчик"

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"Мой папа и его мейн-кун Буба!"

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"Познакомьтесь с Заком и Марти"

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Хорошего кота должно быть много. Ещё больше этого добра — в сабреддите illegallybigcats.

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