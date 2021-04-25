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Категорий: 18

15 незаконно больших котов, которые не только умилят кого угодно, но и перепугают до чёртиков

Многие любители домашних животных делают выбор в пользу котов исключительно из-за их миниатюрности. Правда, не все породы пройдут по этому признаку. В подборке ниже — 10 усатых, которым было бы нелишним завести отдельный загон.

25 апреля 2021, 09:00

Фото © Reddit / illegallybigcats

"На помощь! Он слишком быстро растёт!"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Как вам моя зимняя шубейка?"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Ок, сегодня я не ем"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Да, этот котейка огромный, но только посмотрите на этот взгляд!"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Наш красавчик растёт"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Наконец я воспользовалась возможностью и сфоткала огромного кота своих родителей"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Он огромный и ленивый, но, когда дело касается вкусняшек, этот большой парень сделает всё, что ты попросишь"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"30% жирка, 70% милоты"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Магнас Великий"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Большой мальчик Арагон и мой папа"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Это очень большой кот"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Взрослый мальчик"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Мой папа и его мейн-кун Буба!"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

"Познакомьтесь с Заком и Марти"

Фото © Reddit / illegallybigcats

Фото © Reddit / illegallybigcats

Хорошего кота должно быть много. Ещё больше этого добра — в сабреддите illegallybigcats.

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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