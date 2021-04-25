15 незаконно больших котов, которые не только умилят кого угодно, но и перепугают до чёртиков
Многие любители домашних животных делают выбор в пользу котов исключительно из-за их миниатюрности. Правда, не все породы пройдут по этому признаку. В подборке ниже — 10 усатых, которым было бы нелишним завести отдельный загон.
"На помощь! Он слишком быстро растёт!"
"Как вам моя зимняя шубейка?"
"Ок, сегодня я не ем"
"Да, этот котейка огромный, но только посмотрите на этот взгляд!"
"Наш красавчик растёт"
"Наконец я воспользовалась возможностью и сфоткала огромного кота своих родителей"
"Когтеточка для этого малыша тоже нужна плюс-сайз"
"Он огромный и ленивый, но, когда дело касается вкусняшек, этот большой парень сделает всё, что ты попросишь"
"30% жирка, 70% милоты"
"Магнас Великий"
"Большой мальчик Арагон и мой папа"
"Это очень большой кот"
"Взрослый мальчик"
"Мой папа и его мейн-кун Буба!"
"Познакомьтесь с Заком и Марти"
Хорошего кота должно быть много. Ещё больше этого добра — в сабреддите illegallybigcats.
WOW-animals
Похожий на камень пес уже через пять месяцев стал невероятным красавцем благодаря волонтёрам
сегодня в 06:00
Говорящий пёс сказал "нет" ранним подъёмам, став кумиром всех, кто любит поспать — смешное видео
вчера в 12:00
Хозяин сделал для четырёх хаски шпионские отверстия в заборе, и со стороны это выглядит очень смешно
вчера в 09:00
Выбор редакции
Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео
Котёнок выглядел как живой скелет после того, как его бросила мама, но ветеринары совершили подвиг
В Сети боятся за жизнь блогерши, которая снимала маникюр, не подозревая о чёрном силуэте за спиной
Вёл обратный отсчёт: Полицейским в Голливуде пришлось застрелить угрожавшего им мужчину
Число погибших при пожаре в иракской больнице выросло до 82 человек
Комментариев: 0