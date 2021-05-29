Блогер привязал собаку к воздушным шарам и запустил в небо, тем самым подписав себе приговор

Недавно индус записал видео, которое тут же стало самым просматриваемым и обсуждаемым за всю историю существования канала Гурава. Правда, вскоре от вирусного ролика пришлось откреститься — слишком провокационным он оказался. Под запись Шарма устроил своеобразный опыт, в котором на гелиевых шарах попытался поднять своего шпица в воздух.

Парню пришлось удалить ролик, но в Сети сохранилась его копия. К сожалению, только в ужасном качестве. Но даже в таком видео можно понять, что пёс от экзекуций не в восторге

Кадры из видео © YouTube / SNM Info

На ролике видно, как 32-летний блогер вместе с неизвестной женщиной привязал к шпицу по кличке Доллар большую связку гелиевых шариков. Потом Гурав просто отпускает питомца и, посмеиваясь, смотрит, как высоко тот улетит. Закончилось всё тем, что пёселя пришлось доставать с балкона второго этажа. Уже скоро после публикации видео парень понял, что совершил ошибку, и тут же записал извинения.

Я признаю свою ошибку, но должен отметить, что тогда я принял все меры безопасности. Я люблю своего питомца как своего ребёнка Гурав Шарма

Фото © Instagram / anchorgaurav59

Но было уже поздно. Подписчики парня — не единственные люди, которым не понравился эксперимент блогера. Местные СМИ сообщили, что полиция Дели арестовала блогера за жестокое обращение с животными. Власти подтвердили эту информацию, пишет Mirror.