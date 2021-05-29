Блогер привязал собаку к воздушным шарам и запустил в небо, тем самым подписав себе приговор
Индус Гурав Шарма — довольно популярный блогер. На его видеороликах легко набираются сотни тысяч просмотров. Но только парень приблизился к своей мечте стать богатым и знаменитым, вся его карьера пошла псу под хвост.
Недавно индус записал видео, которое тут же стало самым просматриваемым и обсуждаемым за всю историю существования канала Гурава. Правда, вскоре от вирусного ролика пришлось откреститься — слишком провокационным он оказался. Под запись Шарма устроил своеобразный опыт, в котором на гелиевых шарах попытался поднять своего шпица в воздух.
Парню пришлось удалить ролик, но в Сети сохранилась его копия. К сожалению, только в ужасном качестве. Но даже в таком видео можно понять, что пёс от экзекуций не в восторге
Кадры из видео © YouTube / SNM Info
На ролике видно, как 32-летний блогер вместе с неизвестной женщиной привязал к шпицу по кличке Доллар большую связку гелиевых шариков. Потом Гурав просто отпускает питомца и, посмеиваясь, смотрит, как высоко тот улетит. Закончилось всё тем, что пёселя пришлось доставать с балкона второго этажа. Уже скоро после публикации видео парень понял, что совершил ошибку, и тут же записал извинения.
Я признаю свою ошибку, но должен отметить, что тогда я принял все меры безопасности. Я люблю своего питомца как своего ребёнка
Но было уже поздно. Подписчики парня — не единственные люди, которым не понравился эксперимент блогера. Местные СМИ сообщили, что полиция Дели арестовала блогера за жестокое обращение с животными. Власти подтвердили эту информацию, пишет Mirror.
Он [Гурав Шарма] был арестован по обвинению в жестоком обращении с животными после того, как он намеренно рискнул жизнью собаки ради вирусного видео
WOW-animals
Ветеринары спасли собаку с запущенной раной на голове, и сейчас эту белоснежную красавицу не узнать
вчера в 08:36
Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели
24 мая, 07:30
Фотографу удалось заснять, как смешно спят белки, и пользователи завидуют, что он видел это вживую
23 мая, 08:00
Комментариев: 0