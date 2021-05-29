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Блогер привязал собаку к воздушным шарам и запустил в небо, тем самым подписав себе приговор

Индус Гурав Шарма — довольно популярный блогер. На его видеороликах легко набираются сотни тысяч просмотров. Но только парень приблизился к своей мечте стать богатым и знаменитым, вся его карьера пошла псу под хвост.

29 мая, 13:00

Фото © Instagram / anchorgaurav59

Недавно индус записал видео, которое тут же стало самым просматриваемым и обсуждаемым за всю историю существования канала Гурава. Правда, вскоре от вирусного ролика пришлось откреститься — слишком провокационным он оказался. Под запись Шарма устроил своеобразный опыт, в котором на гелиевых шарах попытался поднять своего шпица в воздух.

Парню пришлось удалить ролик, но в Сети сохранилась его копия. К сожалению, только в ужасном качестве. Но даже в таком видео можно понять, что пёс от экзекуций не в восторге

Кадры из видео © YouTube / SNM Info

На ролике видно, как 32-летний блогер вместе с неизвестной женщиной привязал к шпицу по кличке Доллар большую связку гелиевых шариков. Потом Гурав просто отпускает питомца и, посмеиваясь, смотрит, как высоко тот улетит. Закончилось всё тем, что пёселя пришлось доставать с балкона второго этажа. Уже скоро после публикации видео парень понял, что совершил ошибку, и тут же записал извинения.

Я признаю свою ошибку, но должен отметить, что тогда я принял все меры безопасности. Я люблю своего питомца как своего ребёнка

Гурав Шарма

Фото © Instagram / anchorgaurav59

Фото © Instagram / anchorgaurav59

Но было уже поздно. Подписчики парня — не единственные люди, которым не понравился эксперимент блогера. Местные СМИ сообщили, что полиция Дели арестовала блогера за жестокое обращение с животными. Власти подтвердили эту информацию, пишет Mirror.

Он [Гурав Шарма] был арестован по обвинению в жестоком обращении с животными после того, как он намеренно рискнул жизнью собаки ради вирусного видео

Атул Такур

Заместитель комиссара полиции Южного Дели

Индус попытался пнуть собаку, находясь за рулём авторикши, но карма настигла его в ту же секунду

Индус попытался пнуть собаку, находясь за рулём авторикши, но карма настигла его в ту же секунду

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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