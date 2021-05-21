Индус попытался пнуть собаку, находясь за рулём авторикши, но карма настигла его в ту же секунду
После этого случая водитель вряд ли когда-нибудь решится поднять руку (или ногу) на животное.
Инцидент произошёл днём в субботу, 15 мая, в индийском городе Пимпри-Чинчвад. Проезжая мимо собаки, стоящей на дороге, водитель решил проучить её. Но попытка пнуть бродячего пса обернулась провалом. Пёс тут же увернулся и убежал куда подальше. А вот водителю было совсем не до пробежек — мгновенная карма настигла его в ту же секунду. Как это было — записали камеры наружного наблюдения.
Из-за того, что мужчина резко сместил центр тяжести, лёгкая авторикша тут же потеряла равновесие и накренилась. Водитель вывалился из неё и кубарем покатился по дороге. Тем временем транспортное средство и не думало останавливаться. "Перепрыгнув" через бордюр, оно выехало на встречную полосу. Благо прохожим, которые были рядом в этот момент, удалось остановить авторикшу.
Сам же водитель отделался испугом и парой синяков. Уже через считаные секунды после аварии он разговаривал с подбежавшими зеваками и вёл себя очень активно... насколько это возможно в его состоянии, пишет Punekar News.
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