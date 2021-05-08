Собаку отвели к грумерам, не подозревая, что после салона красоты к ним вернётся лысый Пеннивайз

Тиктокерша yessieyass из США показала, что осторожно подходить к поиску парикмахера нужно не только для себя, но и для домашних животных. Неопытный грумер может так изуродовать питомца, что на него будет страшно смотреть. Это произошло и с любимцем Ясмин Мишкой. Перед летом пушистика решили подстричь, чтобы ему не было жарко. Кто же знал, чем это обернётся.

Кадры из видео © TikTok / yessieyass

Грумер с шерстью церемониться не стал и состриг всё подчистую. А что — зато пёселю точно не будет жарко. Об эстетических аспектах он не подумал. Судя по грустному взгляду Мишки, даже он понял, что теперь у него ужасная стрижка. Увидев, что сотворили с питомцем, Ясмин сделала пару кадров с ним и опубликовала в "Тиктоке". Ролик тут же стал вирусным, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / yessieyass

Всего за несколько часов видео yessieyass посмотрели больше 80 тысяч раз. В комментариях пользователи соцсети пишут: "Слава богу, это видео они увидели раньше, чем в их голову пришла идея подстричь пса перед жарой". Теперь таких мыслей никогда и не появится. Так что многие пёсели должны быть благодарны Мишке — по всей видимости, его жертва спасла их.

Они всегда творят это с нашими собаками! hhhersh.joshi

Боже! То, какой он грустный сидит в машине...🥺😂 jmeezy3

Это трагедия, но я так хихикаю... michelle_bko

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