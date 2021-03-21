Хозяйка решила сэкономить на грумере и сама подстригла пса, осознав свою ошибку слишком поздно
Тикток-блогерша Фернанда Монтафур никогда в жизни не стригла собак, но почему-то была уверена, что в этом нет ничего сложного. К её большому сожалению, она осознала свою ошибку, лишь когда собака уже лишилась всей шерсти.
Кадр из видео © TikTok / fernaliciousdeff
Недавно Фернанда Монтафур из США поняла, что 50 долларов (1380 рублей) за стрижку её терьера — слишком много, и, чтобы сэкономить, решила попробовать себя в роли грумера. Идея казалась гениальной... до того момента, как девушка приступила к стрижке. В реальности всё было намного сложнее. По незнанию она практически побрила налысо свою любимицу по кличке Баттер.
Из мохнатого йоркширского терьера Баттер превратилась в престарелую дворнягу неизвестной породы. Осознав свой провал, Фернанда опубликовала ролик с неудачной сменой имиджа в TikTok. Видео моментально стало вирусным. За несколько дней его посмотрело больше 2 млн человек, которые могли лишь посочувствовать малышке Баттер. Хозяйка же всё это время просто пыталась отойти от шока.
Пожалуйста, ради бога, даже не пытайтесь надо мной шутить. Я правда старалась изо всех сил и чувствую себя ужасно. Иду покупать ей завтра костюм
А сама собака своим преображением вполне довольна. Без мешающих волос, в новой футболке и со свалившейся популярностью она продолжает наслаждаться жизнью по полной, пишет Mirror. Жаль, Баттер не может почитать все те уморительные комментарии, которые её поклонники оставляют под вирусным видео. Остаётся только надеяться, что Фернанда переводит их для своей любимицы.
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