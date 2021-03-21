Скажем нет обнимашкам: 10 злых котов, которые всем своим видом показывают, что их лучше не трогать

"Моя подруга и наша кошка. "Взаимные" чувства"

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"Поставь меня на место, человек"

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"Моя мама одарила Рей поцелуями, но ей не нужен ни один из них"

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"Нет, человек, не нужна мне твоя любовь"

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"О боже мой. Отпусти."

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"Достаточно"

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"Что непонятного в "Я ненавижу селфи"?"

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"Чмок отклонён"

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"Прекращай меня обнимать. Я пытаюсь позвать на помощь!"

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"Я знаю, он меня любит"

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"Папа хотел меня поласкать. Очевидно, я был не в настроении"

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"Не сегодня"

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"Что, опять?"

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"Ни. За. Что"

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"Я тебя, конечно, люблю, но сегодня без поцелуев"

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Конечно, мохнатые из подборки — лишь крошечная часть питомцев, которые всегда выберут побыть в одиночестве. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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