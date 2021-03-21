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Категорий: 18

Скажем нет обнимашкам: 10 злых котов, которые всем своим видом показывают, что их лучше не трогать

Коты гуляют сами по себе — все в этом уже давно убедились. Иногда мохнатые не хотят идти на контакт даже со своими давними хозяевами. В подборке ниже — 15 питомцев, которые терпеть не могут проявлений ласки и с удовольствием проучат кого угодно за нежданные обнимашки.

21 марта 2021, 14:00

Фото © Reddit / jacobthompson1, blakkathecat

"Моя подруга и наша кошка. "Взаимные" чувства"

Фото © Reddit / JordanDryce

Фото © Reddit / JordanDryce

"Поставь меня на место, человек"

Фото © Instagram / enzopants

Фото © Instagram / enzopants

"Моя мама одарила Рей поцелуями, но ей не нужен ни один из них"

Фото © Reddit / Fireboss76

Фото © Reddit / Fireboss76

"Нет, человек, не нужна мне твоя любовь"

Фото © Reddit / KWG89

Фото © Reddit / KWG89

"О боже мой. Отпусти."

Фото © Reddit / Laenaya90

Фото © Reddit / Laenaya90

"Достаточно"

Фото © Reddit / chloe_mae_wells

Фото © Reddit / chloe_mae_wells

"Что непонятного в "Я ненавижу селфи"?"

Фото © Reddit / LosButtman

Фото © Reddit / LosButtman

"Чмок отклонён"

Фото © Reddit / halfwaysian

Фото © Reddit / halfwaysian

"Прекращай меня обнимать. Я пытаюсь позвать на помощь!"

Фото © Reddit / killerbunnyfamily

Фото © Reddit / killerbunnyfamily

"Я знаю, он меня любит"

Фото © Reddit / hanahliah

Фото © Reddit / hanahliah

"Папа хотел меня поласкать. Очевидно, я был не в настроении"

Фото © Reddit / lokitheneko

Фото © Reddit / lokitheneko

"Не сегодня"

Фото © Reddit / jacobthompson1

Фото © Reddit / jacobthompson1

"Что, опять?"

Фото © Reddit / blakkathecat

Фото © Reddit / blakkathecat

"Ни. За. Что"

Фото © Reddit / globue

Фото © Reddit / globue

"Я тебя, конечно, люблю, но сегодня без поцелуев"

Фото © Reddit / missluna_tabby

Фото © Reddit / missluna_tabby

Конечно, мохнатые из подборки — лишь крошечная часть питомцев, которые всегда выберут побыть в одиночестве. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения

Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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