Скажем нет обнимашкам: 10 злых котов, которые всем своим видом показывают, что их лучше не трогать
Коты гуляют сами по себе — все в этом уже давно убедились. Иногда мохнатые не хотят идти на контакт даже со своими давними хозяевами. В подборке ниже — 15 питомцев, которые терпеть не могут проявлений ласки и с удовольствием проучат кого угодно за нежданные обнимашки.
Фото © Reddit / jacobthompson1, blakkathecat
"Моя подруга и наша кошка. "Взаимные" чувства"
Фото © Reddit / JordanDryce
"Поставь меня на место, человек"
Фото © Instagram / enzopants
"Моя мама одарила Рей поцелуями, но ей не нужен ни один из них"
Фото © Reddit / Fireboss76
"Нет, человек, не нужна мне твоя любовь"
Фото © Reddit / KWG89
"О боже мой. Отпусти."
Фото © Reddit / Laenaya90
"Достаточно"
Фото © Reddit / chloe_mae_wells
"Что непонятного в "Я ненавижу селфи"?"
Фото © Reddit / LosButtman
"Чмок отклонён"
Фото © Reddit / halfwaysian
"Прекращай меня обнимать. Я пытаюсь позвать на помощь!"
Фото © Reddit / killerbunnyfamily
"Я знаю, он меня любит"
Фото © Reddit / hanahliah
"Папа хотел меня поласкать. Очевидно, я был не в настроении"
Фото © Reddit / lokitheneko
"Не сегодня"
Фото © Reddit / jacobthompson1
"Что, опять?"
Фото © Reddit / blakkathecat
"Ни. За. Что"
Фото © Reddit / globue
"Я тебя, конечно, люблю, но сегодня без поцелуев"
Фото © Reddit / missluna_tabby
Конечно, мохнатые из подборки — лишь крошечная часть питомцев, которые всегда выберут побыть в одиночестве. Ещё больше — в материале Bored Panda.
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