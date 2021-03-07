Хозяин был готов прибить грумера, когда увидел, на кого стал похож после стрижки его милый пёс

На днях пользователь "Твиттера" REALBURTIIS из США поделился фотографиями своего питомца после того, как его обкорнали в местном салоне красоты для мелких животных. Парень обратился в местный PetSmart, надеясь, что в крупной сети работают профессионалы своего дела. Он ошибался. Увидев своего терьера после стрижки, американец был в ярости. Одной фотографии достаточно, чтобы понять почему.

PetSmart, считайте свои дни REALBURTIIS

Питомец до и после стрижки. Фото © Twitter / REALBURTIIS

Когда парень сфотографировал бедного питомца, он решил опубликовать коллаж до/после в "Твиттере" — не прогадал. Всего за несколько дней пост стал вирусным. Больше 550 тысяч пользователей соцсети оценило фото терьера. В комментариях кто-то шутил над сходством собаки с Сидом из "Ледникового периода", другие переживали за испорченный имидж собакена. А некоторые заметили, что в салоне PetSmart постоянно уродуют питомцев клиентов.

Господи, прости меня за то, что я так сильно смеялась, что начала задыхаться bachillerette

Грумеры не сделают этого с моей собакой без письменного согласия. В PetSmart работают ужасные мастера. А когда люди жалуются, они объясняют это тем, что качество соответствует тому, сколько вы за это заплатили... ChrissyCrespo

Владелец собаки. Фото © Twitter / REALBURTIIS

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто встал на сторону грумеров. Оказывается, не всё так просто. Возможно, парень так давно не вычёсывал пса, что постричь красиво просто не было шансов, пишет Mirror.

Единственная причина, по которой грумер стрижёт собак так коротко, — это если их давно не вычёсывали moxcutter

Люди не заботятся о своих собаках должным образом, а потом выкладывают подобные фотографии в Интернете, обвиняя грумеров... MellieDarcy

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