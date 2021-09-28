Перестановка с подвохом: Почему за размещение на кухне стиральной или посудомоечной машины можно получить штраф Некоторые граждане стали получать претензии от коммунальщиков по поводу установки на кухне посудомоечных и стиральных машин. Насколько такие претензии законны, как избежать штрафов за свою технику? 27 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В большинстве городов России с середины сентября стартовал отопительный сезон. И коммунальщики под предлогом проверки исправности систем отопления провели в некоторых районах массовый поквартирный обход. Итогом таких визитов для хозяев квартир стали неприятные “сюрпризы” в виде предписаний об устранении нарушений в планировке, а в случае невыполнения данных требований коммунальщики грозят многотысячным штрафом.

Если “блага цивилизации” не предусмотрены

Помимо ставшего уже обычным “поиска перепланировок”, на этот раз наибольшее внимание проверяющие компании уделили кухням и тому, как на них всё устроено.

Очевидно, что большинство хозяев квартир обустраивают помещение кухни так, чтобы оно было максимально функциональным. Но если в современных больших квартирах варианты решений для использования пространства, как правило, ограничиваются только финансовыми возможностями, то в старом фонде типовых застроек собственникам, пытающимся разместить на своих малометражных кухнях необходимую им бытовую технику, приходится “бороться за каждый сантиметр”. Для этого кто-то передвигает газовую, плиту, а кто-то меняет местоположение раковины. И по понятным причинам без этого не обойтись, особенно если в кухонном помещении ещё наличествуют ставшие обыденными атрибутами современной квартиры посудомоечная и стиральная машина.

Но оказывается, что во многих случаях, проводить самостоятельную установку техники, даже если речь не идёт о переносе стен - нельзя. Об этом прекрасно осведомлены работники управляющих компаний, которые не преминут сообщить о “выявленных нарушениях” в жилищную инспекцию, а та, в свою очередь - постарается взыскать штраф и вынести предписание: “устранить нарушение”, то есть обязать привести кухонное помещение в соответствие с планом, указанным в техническом паспорте квартиры. А это значит, что кухонная плита и мойка должны быть перемещены на указанные в планах 60-х,70-х,80-х годов места, а бытовая техника может быть подключена к квартирным коммуникациям (воде, электроэнергии и канализации) вообще только при наличии соответствующего проекта.

Именно так и заявили проверяющие москвичке Марине Алексеевне, которая проживает в двухкомнатной квартире в спальном районе столицы Ясенево с 1978 года.

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Марина Алексеевна пыталась объяснить, что никакого техпаспорта с указанием, где должна на кухне располагаться плита и раковина, у неё никогда не было, а тем более она не знала, что монтаж стиральной и посудомоечных машин - это некое действо, требующее проектных работ и согласований. Но коммунальщики в ответ прислали предписание из жилинспекции, в котором было чётко указано: “выявленные нарушения - устранить”. Сейчас женщина вынуждена начать ремонт, чтобы избежать перманентных штрафов, которыми ей стали грозить чиновники из управляющей компании в случае невыполнения предписания.

- В ситуации Марины Алексеевны со стороны коммунальщиков есть два обоснованных требования, и женщине именно их выполнить придётся. В остальном - пожелания коммунальщиков спорны, - утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - Перенос газовой плиты и кухонной мойки действительно требуют согласования, это обусловлено тем, что по закону любые несоответствия с планом БТИ или техпаспортом - признаются переустройством, на которое надо разрешение. А вот что касается кухонной техники, то тут всё не так однозначно - её установку закон не запрещает, но могут быть локальные нормативные акты о порядке подключения к общедомовым коммуникациям.

Штраф или сразу два

Например, в Москве за подключение техники к коммуникациям, если это выполнено без соответствующего согласования, действительно предусмотрен штраф.

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- Да, теоретически собственник может получить штраф за незаконное подключение к инженерным сетям в размере 2500 рублей, если у него на кухне установлены стиральная и/или посудомоечная машина, которые не указаны в кадастровом паспорте помещения, - пояснила инженер ГБУ “Жилищник” Наталья.

При этом процессом “штрафования” формально занимается не сама управляющая компания (УК), а жилинспекция, однако акт, на основании которого может быть наложен штраф, составляют именно коммунальщики из УК, и делать они это должны в присутствии собственника.

- По факту, пока ещё, за установку посудомоечной и стиральной машины на кухне штрафуют не часто, - рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы - Ева Митлина, - это связано с недостатком навыков у коммунальщиков по составлению сложных документов — ведь в случае обоснования неправомерного подключения к домовым коммуникациям им надо оформлять сложный акт-обследование, в котором указать - как подключены машины и т.д. А вот факт переноса плиты, не важно — газовой или электрической — оформляется намного проще и поэтому чаще. Кстати, именно за газовую плиту может быть не один, а сразу два штрафа: первый - за перенос (2500 рублей), а второй - за нарушение положений статьи 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газу), и тут штраф больше (от 10 000 рублей до 15 000 рублей).

А ещё, если акт составят, помимо штрафа будет предписание: привести всё в соответствии с техпаспортом в установленные сроки (как это произошло у Марины Алексеевны), и если собственник это не выполнит, то ему могут ограничить подачу ресурсов и истребовать штрафы уже с пенями через суд.

Решать проблему придется

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Если подходить к сложившейся ситуации строго по букве закона, то согласовывать перенос кухонных плит и установку стиральных и посудомоечных машин - надо. Конечно, можно рассчитывать на то, что удастся не пускать коммунальщиков в свою квартиру и никто про переустройство не узнает. Однако, это может сработать только, если поход в вашу квартиру не будет представлять особого интереса. Согласно нормативным актам Минстроя (письмо № 20295-ОГ/06) - собственник обязан пустить проверяющих, если это нужно для осмотра и ремонта коммуникаций. И с этой позицией согласен Верховный Суд РФ (Определение № 4-КГ19-6). Поэтому, если коммунальщики очень захотят к вам прийти с проверкой - они своего добьются. А дальше само собой - акт, штраф и предписание, невыполнение которого грозит взысканием через суд.

Поэтому, лучше всё узаконить заранее. Обычно самый простой вариант - это решение вопроса с переносом электроплиты, запрос на это можно сразу подавать в жилинспекцию, и если работы по переносу заключаются в движении её в пределах кухни, то, как правило, проблем не возникает. В срок до 30 дней разрешение будет. А вот перенос газовой плиты требует предварительного согласования в соответствующей государственной газовой службе. Если же в кухне будет установлены сразу посудомоечная и стиральная машины и произведён перенос плиты, то потребуется составлять проект переустройства и получать техническое заключение.

Подать заявление на согласование переустройства можно лично в БТИ или через МФЦ. Потребуются такие документы: заявление (бланк дадут по месту обращения), документы на недвижимость, проект и техпаспорт.

Авторы Александра Баязитова