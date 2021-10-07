Свергнутый с поста спикера Верховной рады Разумков рассказал о президентских амбициях

Украинский политик Дмитрий Разумков, которого сегодня отправили в отставку с поста спикера Верховной рады, намекнул на своё возможное участие в президентских выборах в стране. Заявление прозвучало на брифинге, который сегодня транслировали украинские телеканалы.

"Президентские выборы пока не начались. Но раньше ведь как говорили? Говорили, что с [поста] главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим", — сказал Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

Так или иначе, уходить на пенсию свергнутый спикер Рады точно не собирается. По словам Разумкова, он хочет "строить свою команду", с которой намерен выполнить обещания, данные перед избирателями, оставшись на посту депутата.