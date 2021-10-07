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Свергнутый с поста спикера Верховной рады Разумков рассказал о президентских амбициях

По словам политика, против которого "восстала" президентская фракция, "на пенсию" он ещё не собирается.

7 октября, 11:18

Фото © Facebook / Дмитро Разумков

Украинский политик Дмитрий Разумков, которого сегодня отправили в отставку с поста спикера Верховной рады, намекнул на своё возможное участие в президентских выборах в стране. Заявление прозвучало на брифинге, который сегодня транслировали украинские телеканалы.

"Президентские выборы пока не начались. Но раньше ведь как говорили? Говорили, что с [поста] главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим", — сказал Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

Так или иначе, уходить на пенсию свергнутый спикер Рады точно не собирается. По словам Разумкова, он хочет "строить свою команду", с которой намерен выполнить обещания, данные перед избирателями, оставшись на посту депутата.

"На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперёд", добавил он.

В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

В "Слуге народа" объяснили идею отставки спикера Рады его "политическим лукавством"

О грядущей отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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