Впервые с середины июня: Курс доллара упал ниже 72 рублей
Аналитики предрекали, что в октябре "американец" глобально ослабнет. А вот "россиянин" пойдёт по другому пути.
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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
До этого Центробанк установил на 8 октября официальный курс доллара на уровне 72,28 рубля, что на 28 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 31,98 копейки и составил 83,6 рубля.
Ранее Лайф сообщал, что рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время. Аналитики связывают это с повышением ключевой ставки, притоком средств иностранцев в ОФЗ: за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей. В октябре эксперты ожидают от рубля продолжения опережающей динамики.
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