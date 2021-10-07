Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

До этого Центробанк установил на 8 октября официальный курс доллара на уровне 72,28 рубля, что на 28 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 31,98 копейки и составил 83,6 рубля.