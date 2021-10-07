Суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о "Межигорье"
По версии следствия, экс-президент Незалежной завладел резиденцией, нарушив закон.
Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения экс-президенту Незалежной Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье" в виде заочного заключения под стражу. Такое решение было принято на заседании сегодня, 7 октября.
"Ходатайство [стороны обвинения] удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", — объявила судья.
Суд Киева одобрил заочное расследование в отношении Януковича по делу о массовых убийствах на Майдане
Резиденция "Межигорье" до 2007 года принадлежала государству, а затем была отдана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
Ранее Лайф рассказывал, что в январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России. 23 сентября Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу. Обвиняемому при этом не разрешили присутствовать на заседании по видеосвязи. В мае 2020-го Януковича снова заочно арестовали, но уже по делу о массовых убийствах на Майдане.
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