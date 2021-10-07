Собянин в поздравлении Путину поблагодарил его за внимание к жителям столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Главе государства в четверг исполнилось 69 лет. Столичный градоначальник пожелал президенту здоровья и новых успехов.

"С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов! Спасибо за поддержку проектов развития Москвы и внимание к жителям столицы", — написал Собянин в Instagram.