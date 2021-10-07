Собянин в поздравлении Путину поблагодарил его за внимание к жителям столицы
Столичный градоначальник пожелал президенту здоровья и новых успехов. Главе государства сегодня исполнилось 69 лет.
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Главе государства в четверг исполнилось 69 лет. Столичный градоначальник пожелал президенту здоровья и новых успехов.
"С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов! Спасибо за поддержку проектов развития Москвы и внимание к жителям столицы", — написал Собянин в Instagram.
Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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