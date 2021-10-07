Новый премьер Японии Кисида подтвердил курс на мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил намерение и дальше вести переговоры по мирному договору с Россией на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре. Об этом он заявил во время первого после вступления в должность телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Подтвердили, что переговоры будут проводиться на основании уже имеющихся соглашений", — цитирует агентство Kyodo Кисиду.

Разговор премьер-министра Японии и российского лидера состоялся сегодня. Путин поздравил главу правительства Страны восходящего солнца с назначением на пост.