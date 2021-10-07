Новый премьер Японии Кисида подтвердил курс на мирный договор с Россией
Во время телефонного разговора российский лидер поздравил главу правительства Страны восходящего солнца с назначением на пост.
Фумио Кисида. Фото © ТАСС / EPA
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил намерение и дальше вести переговоры по мирному договору с Россией на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре. Об этом он заявил во время первого после вступления в должность телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Подтвердили, что переговоры будут проводиться на основании уже имеющихся соглашений", — цитирует агентство Kyodo Кисиду.
Разговор премьер-министра Японии и российского лидера состоялся сегодня. Путин поздравил главу правительства Страны восходящего солнца с назначением на пост.
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Из предыдущего состава правительства в новое вошло три человека. Свои посты сохранили Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, который в прошлом кабмине возглавлял Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, стал министром экономики, торговли и промышленности.
Комментариев: 0