Путин обсудил с Совбезом вопросы стабильности и безопасности России

"Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России. Основной докладчик у нас — министр внутренних дел. Предлагаю сразу приступить к работе", — отметил глава государства.

Напомним, Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет. При этом в Кремле рассказывали, что президент в день рождения будет работать. Кроме того, с самого утра глава государства принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.