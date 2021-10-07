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Путин обсудил с Совбезом вопросы стабильности и безопасности России

Президент отмечает сегодня день рождения, при этом у него насыщенный рабочий график.

7 октября, 12:01
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент Владимир Путин в свой день рождения провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности страны.

"Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России. Основной докладчик у нас — министр внутренних дел. Предлагаю сразу приступить к работе", — отметил глава государства.

В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения, признался Песков

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Напомним, Владимиру Путину сегодня исполнилось 69 лет. При этом в Кремле рассказывали, что президент в день рождения будет работать. Кроме того, с самого утра глава государства принимает поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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