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Задержанного по делу о мошенничестве главу "Росинжиниринга" отправили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия — под арестом предприниматель проведёт по меньшей мере ближайшие два месяца.

7 октября, 12:21
<p>Дмитрий Новиков. Фото © Сайт компании "Росинжиниринг"</p>

Дмитрий Новиков. Фото © Сайт компании "Росинжиниринг"

Владелец компании "Росинжиниринг" Дмитрий Новиков арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу", — указала пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Задержанной Марине Раковой предъявили обвинение в крупном мошенничестве

В СИЗО Новиков будет находиться до 5 декабря. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения задержанному накануне, 6 октября, вместе с главой компании руководителю Дубровской ТЭЦ Максиму Горелову. Подробности дела неизвестны, однако, по данным СМИ, речь идёт об ущербе в размере более полумиллиарда рублей.

Ранее Лайф сообщал, что главу "Агентства кибербезопасности" приговорили к четырём с половиной годам колонии. Также Евгений Лифшиц должен будет заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Сумма, которую он собирался присвоить, составляет три миллиона долларов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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