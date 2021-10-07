Задержанного по делу о мошенничестве главу "Росинжиниринга" отправили в СИЗО

Владелец компании "Росинжиниринг" Дмитрий Новиков арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу", — указала пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

В СИЗО Новиков будет находиться до 5 декабря. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения задержанному накануне, 6 октября, вместе с главой компании руководителю Дубровской ТЭЦ Максиму Горелову. Подробности дела неизвестны, однако, по данным СМИ, речь идёт об ущербе в размере более полумиллиарда рублей.