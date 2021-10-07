Европейцы рассказали, сказались ли на них рекордные цены на российский газ

Жители Европы рассказали, что в связи с рекордным повышением стоимости газа начали увеличиваться цены и на свет. Максимальная оптовая сумма составила 200 евро за мегаватт в час. Об этом пишет "Москва 24".

Жительница Португалии Елена рассказала, что местное население пока не может в полной мере осознать факт роста цен на газ. В большей мере это ощутится в вопросе стоимости отопления, но включать его пока время не пришло.

"Пока отопительного сезона нет, у нас не развито центральное отопление, как в России, у нас дома есть батареи, мы сами их включаем, обычно в ноябре, сейчас плюс 25 градусов", — рассказала Елена.

В то же время россиянка Анастасия, которая живёт во Франции, отметила, что большая часть граждан страны узнаёт о скачке цен на голубое топливо только из новостей, но не из платёжных документов. Она также подчеркнула, что во Франции стараются перестать пользоваться газом.

"Я слышала, что цены на газ с октября повысятся на 25%, цена всегда прыгает в течение года. Но во Франции сейчас стараются отходить от использования газа. Газ в новые здания уже не проводят, также переходят на электрические машины. Так что пока не могу сказать, как почувствовали или нет, почувствуем ли вообще — у меня лично дом на электричестве, авто на бензине" , — рассказала Анастасия.

Она добавила, что изменение стоимости газа могут почувствовать жильцы старых домов, в которых он используется для отопления. Но также Анастасия отметила, что если французы оказались в таком положении и у семьи маленькая зарплата, то "государство оплачивает часть за аренду жилья или за коммуналку".

А парижанка Анастасия Рикеза сказала, что выросла стоимость коммунальных услуг, так же, как и ценник на продукты. Сейчас, по её словам, температура в доме и на улице заметно отличается: за окном теплее.

"В домах холодно очень. Дома холоднее, чем на улице, и это мы ещё в Париже живём. Ждём, когда дадут тепло, или придётся покупать обогреватель, но это смешно для Европы", — подчеркнула Анастасия.

В то же время испанцы ежедневно ведут разговоры об увеличении стоимости на газ. Это связано с тем, что цена голубого топлива напрямую связана со стоимостью электроэнергии в стране. Об этом рассказала жительница страны Ольга. По её словам, кто платит по фиксированной цене, "тот ещё не особо почувствовал" изменения в стоимости газа. "А у кого по расходу, те почувствовали эту свистопляску", заявила Ольга, добавив, что "счета выросли на 40%".

"Цены на свет в стране бьют рекорды: ровно год назад он стоил на 268% меньше. А сейчас что ни день, то новая сумасшедшая отметка: на этой неделе была зарегистрирована оптовая стоимость 200 евро за мегаватт в час, затем она спустилась до 188 евро", — рассказала девушка.

В Испании вырабатывают электроэнергию газовые электростанции, почему стоимость первого и зависит от второго. Причём если голубое топливо использует "факультативно", то в электричестве испанцы нуждаются.

А Яна Краймер, российский гид из швейцарского Цюриха, отметила, что в газ в их стране мало используется из-за небольшого количества домохозяйств. Она также добавила, что, как правило, цены за прошедший год "догоняют" в мае.