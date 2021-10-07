Глава компании-партнёра "Газпрома" назвал слова Путина о газе "вакциной от роста цен"
Германия переводит экономику на возобновляемые источники энергии, однако по-прежнему нуждается в голубом топливе из РФ, отметил представитель Uniper.
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Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ может поспособствовать стабилизации ситуации на газовом рынке. Своим мнением он поделился во время Петербургского международного газового форума.
"Вакцина от роста цен", — пошутил представитель немецкой компании, слова которого приводит РБК.
По словам Маубаха, высокие цены для этого бизнеса плохи, особенно в долгосрочной перспективе, поэтому очень хорошо, что стоимость голубого топлива на бирже снижается. Он также отметил, что Германия по-прежнему нуждается в российском газе, несмотря на то что переводит экономику на возобновляемые источники энергии. Глава Uniper подчеркнул, что топливо позволяет ФРГ быть гибкой во время этого процесса.
Uniper — один из партнёров "Газпрома" по проекту "Северный поток – 2".
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе: 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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