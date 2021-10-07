Глава компании-партнёра "Газпрома" назвал слова Путина о газе "вакциной от роста цен"

Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ может поспособствовать стабилизации ситуации на газовом рынке. Своим мнением он поделился во время Петербургского международного газового форума.

По словам Маубаха, высокие цены для этого бизнеса плохи, особенно в долгосрочной перспективе, поэтому очень хорошо, что стоимость голубого топлива на бирже снижается. Он также отметил, что Германия по-прежнему нуждается в российском газе, несмотря на то что переводит экономику на возобновляемые источники энергии. Глава Uniper подчеркнул, что топливо позволяет ФРГ быть гибкой во время этого процесса.