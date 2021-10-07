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В России снимут игровой сериал о группе "Король и Шут"

Одним из продюсеров картины выступит Андрей Князь Князев — вокалист коллектива, написавший большинство текстов и музыки к песням КиШ.

7 октября, 13:35
<p>Фото "В Контакте"/ © <a href="https://vk.com/photo-57883462_321842647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Горшенёв. Life </a></p>

Фото "В Контакте"/ © Михаил Горшенёв. Life

"Кинопоиск" готовит к выпуску сериал о культовой панк-группе "Король и Шут" и её фронтмене Михаиле Горшке Горшенёве, умершем в 2013 году в возрасте 39 лет. Сюжет сосредоточится на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников, рассказали авторы фильма.

Режиссёром картины выступит Рустам Мосафир, известный по проектам "Шаман" и "Скиф", сценарий напишет Дмитрий Лемешев, работавший над фильмами "Околофутбола" и "Контакт". А одним из продюсеров сериала выступит Андрей Князь Князев — вокалист и лидер группы, написавший большинство текстов и музыки "Короля и Шута". Родственники Михаила Горшенёва дали согласие на проект.

По стопам папы. На концерте "Короля и шута" выступила девятилетняя дочь Горшка

По стопам папы. На концерте "Короля и шута" выступила девятилетняя дочь Горшка

"Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что всё должно получиться максимально круто", рассказывает Князь.

Михаил Горшенёв скончался у себя дома в Санкт-Петербурге в июле 2013 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Как выяснили следователи, незадолго до смерти он употреблял алкоголь и морфин. До 40-го дня рождения он не дожил чуть больше двух недель. За много лет до этого в интервью он признался: уверен, что не отметит эту дату. Но никто не ожидал, что эти слова окажутся пророческими.

От панка до примерного семьянина. Жизнь и смерть лидера группы "Король и Шут"

От панка до примерного семьянина. Жизнь и смерть лидера группы "Король и Шут"

Ранее Лайф рассказывал, как в полиции Рязани записали "коронавирусный" кавер на песню группы "Король и Шут". Сотрудники МВД перепели композицию "Лесник", чтобы призвать людей соблюдать режим всеобщей самоизоляции. А в Чите родители выпускников школы № 2 решили креативно поздравить своих детей с окончанием учёбы. Надев байкерские косухи и взяв в руки музыкальные инструменты, они сняли панк-клип на песни "Короля и Шута".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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