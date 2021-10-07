В России снимут игровой сериал о группе "Король и Шут"

"Кинопоиск" готовит к выпуску сериал о культовой панк-группе "Король и Шут" и её фронтмене Михаиле Горшке Горшенёве, умершем в 2013 году в возрасте 39 лет. Сюжет сосредоточится на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников, рассказали авторы фильма.

Режиссёром картины выступит Рустам Мосафир, известный по проектам "Шаман" и "Скиф", сценарий напишет Дмитрий Лемешев, работавший над фильмами "Околофутбола" и "Контакт". А одним из продюсеров сериала выступит Андрей Князь Князев — вокалист и лидер группы, написавший большинство текстов и музыки "Короля и Шута". Родственники Михаила Горшенёва дали согласие на проект.

"Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что всё должно получиться максимально круто", — рассказывает Князь.

Михаил Горшенёв скончался у себя дома в Санкт-Петербурге в июле 2013 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Как выяснили следователи, незадолго до смерти он употреблял алкоголь и морфин. До 40-го дня рождения он не дожил чуть больше двух недель. За много лет до этого в интервью он признался: уверен, что не отметит эту дату. Но никто не ожидал, что эти слова окажутся пророческими.