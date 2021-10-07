Комики из стендап-проекта "Взрослые люди" устроили флешмоб в поддержку своего коллеги по цеху Дениса Дорохова. Он оказался в центре скандала после того, как в образе невесты поцеловал партнёра по команде Александра Панекина во время шоу "Игра" на канале ТНТ. В соцсетях запустили акцию #Юморзасасывает, в котором стендаперы показывают самые странные способы целоваться. И ни один из них, как считают "Взрослые люди", не является поводом для травли.

"Ситуация с Денисом Дороховым — это очень грустно. Во-первых, это актёр, во-вторых, это была игра, постановочный номер. Его же не где-то на улице видели, хотя и это я не считаю пропагандой", — заявила телеканалу "360" стендап-комик Марина Светлакова.

Флешмоб уже поддержали Ирина Чечина, Татьяна Меньшикова, Паша Козырев и другие.