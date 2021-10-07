#Юморзасасывает: В Сети запустили флешмоб в поддержку Дорохова из команды "Камызяки" из-за скандала с поцелуем
Комики из проекта "Взрослые люди" показали в соцсетях самые странные способы целоваться. И ни один из них, как считают авторы флешмоба, не является поводом для травли.
Кадр из видео igra.tnt-online.ru
Комики из стендап-проекта "Взрослые люди" устроили флешмоб в поддержку своего коллеги по цеху Дениса Дорохова. Он оказался в центре скандала после того, как в образе невесты поцеловал партнёра по команде Александра Панекина во время шоу "Игра" на канале ТНТ. В соцсетях запустили акцию #Юморзасасывает, в котором стендаперы показывают самые странные способы целоваться. И ни один из них, как считают "Взрослые люди", не является поводом для травли.
"Ситуация с Денисом Дороховым — это очень грустно. Во-первых, это актёр, во-вторых, это была игра, постановочный номер. Его же не где-то на улице видели, хотя и это я не считаю пропагандой", — заявила телеканалу "360" стендап-комик Марина Светлакова.
Флешмоб уже поддержали Ирина Чечина, Татьяна Меньшикова, Паша Козырев и другие.
Ранее депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из государственной сетки вещания за показ поцелуя двух мужчин в шоу "Игра". Политик возмутился "полнейшим негодяйством" комиков Дорохова и Панекина и потребовал "отправить юмористов на исправительные работы". А ранее Милонов назвал маньяками мужчин с накрашенными ногтями и призвал их обследовать. Известных мужчин с цветным маникюром следует не раскручивать, а показывать в передачах про "мир животных или жизнь насекомых".
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