"Уфа" выдвинет Хачатурянца на пост президента РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб выдвинет кандидатуру Ашота Хачатурянца на пост президента РПЛ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Во вторник пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, возглавлявший лигу с 2007 года. До новых выборов, которые пройдут 22 ноября, исполнять его обязанности будет глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.