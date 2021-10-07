"Уфа" выдвинет Хачатурянца на пост президента РПЛ
Выборы нового главы Российской премьер-лиги состоятся 22 ноября.
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб выдвинет кандидатуру Ашота Хачатурянца на пост президента РПЛ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Во вторник пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, возглавлявший лигу с 2007 года. До новых выборов, которые пройдут 22 ноября, исполнять его обязанности будет глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
"За другие клубы говорить не могу, но мы в течение суток подадим официальное письмо о выдвижении Хачатурянца на пост президента РПЛ. Такое распоряжение я уже дал", — заявил Газизов.
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