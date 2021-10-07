Жители подмосковного СНТ наткнулись на "кладбище" породистых животных и ужаснулись
К месту жуткой находки люди несут цветы. Местные утверждают, что представители власти никак не реагировали на ситуацию в течение нескольких дней.
Фото © LIFE
Жители подмосковного СНТ обнаружили у дороги "кладбище" породистых животных. Видео © LIFE
Жители СНТ "Опушка" в Одинцове Московской области сделали ужасающую находку — обнаружили трупы породистых животных, выброшенные недалеко от дороги в лесу. Как стало известно Лайфу, местные уже сообщили об этом власти, попросили разобраться в ситуации и убрать тела питомцев, однако никакой реакции пока не последовало.
Фото © LIFE
"Мы нашли трупы породистых животных: лабрадор, йорк, кошки и много других. У некоторых есть клейма. Выброшены в пакетах, их около десятка. Мы сначала вызвали участкового, но он отказался брать на себя ответственность. Тогда мы вызвали за свой счёт ветеринара, он приехал, их осмотрел и сказал, что эти животные усыплённые", — пояснила Лайфу одна из жительниц.
Она отметила, что трупы обнаружили ещё утром в понедельник, 4 октября, тогда же жители обратились к власти, однако до сих пор не последовало никакой реакции. По словам женщины, местным больно смотреть на бедных животных, они несут цветы "как к могилам".
Как стало известно Лайфу, полиция начала проверку по факту обнаружения своеобразного "кладбища".
Ранее Лайф рассказывал, что около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте в Подмосковье. Исходя из симптомов и состояния питомцев ветеринары предполагают, что они отравились фосфатом. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Позже стало известно, что поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс. Выяснилось, что у хвостатых отказали почки и лёгкие. Хозяйка учреждения уверена, что животные погибли из-за корма, в который было что-то добавлено. При этом непригодной к употреблению оказалась лишь часть еды.
Комментариев: 0