Вспомнивший о Талькове Садальский написал об убийце музыканта

70-летний заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский почтил память музыканта Игоря Талькова. По случаю 30-летней годовщины трагической смерти поэта (6 октября) он создал коллаж из архивных снимков. Фотографии с похорон Талькова и его личной подписью Садальский опубликовал в "Инстаграме".

Фото © Instagram / stassadal

Артист напомнил, что 1991 год знаменуется не только смертью Талькова, но и танками в Москве, развалом СССР. "Гибель Талькова стала одной из сотен иллюстраций того беспредела, что царил в стране", — сказал Садальский.

"Молодой талантливый мужик, кумир публики был убит на глазах друзей, а убийце удалось скрыться. Публичное нераскрытое убийство звезды — что может быть унизительней для других звёзд? Всем тогдашним трубадурам этим кровавым кляпом заткнули рот. Кто хотел нажиться на беде, сделал это: заказные, показные расстрелы стали свершаться почти ежедневно", — написал артист.

Как отметил Садальский, свидетели убийства музыканта "испарились, невиновных распяли, а убийце дали условный срок лишь за хранение оружия". Виновник трагедии старался убежать от общества, которое знает и помнит о его деянии: "Был послушником в монастыре, затем стал язычником, потом колдуном. Гнил в лесу, сжираемый диабетом и циррозом печени, тронулся рассудком", — рассказал Садальский, добавив, что человек, о котором он ведёт речь, умер пять лет назад.

Актёр указал, что Игорь Тальков предвидел гибель. В беседе с музыкантами он заявил, что его убьют "при большом стечении народа и убийцу не найдут".

Многие комментаторы не смогли пройти мимо такого откровенного поста. По словам пользователей, несмотря на то что и по сей день настоящая причина убийства Талькова неизвестна, это не самое главное, что следует знать о певце.

Вот, правда, мне было и есть всё равно, какая была причина. Страшно, что нет такого человека, который просто писал прекрасные песни. Писал их не на заказ, а душой и сердцем. И сколько ещё мог бы написать… tashabajenova

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца переехал в Израиль, где проживает до сих пор, он объявлен в международный розыск.