Путин планирует очно принять участие в заседании клуба "Валдай"
В прошлом году президент подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", пока планируется очное присутствие. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока готовим очно", — цитирует ТАСС представителя Кремля.
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Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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