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Путин планирует очно принять участие в заседании клуба "Валдай"

В прошлом году президент подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.

7 октября, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", пока планируется очное присутствие. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока готовим очно", — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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