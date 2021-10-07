Путин планирует очно принять участие в заседании клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", пока планируется очное присутствие. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.