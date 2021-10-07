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Мясников объяснил, какая картошка опасна для здоровья

В кожуре этого корнеплода содержится много калия, который крайне необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отметил теледоктор.

7 октября, 12:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя есть позеленевший или зацветший картофель, так как это может привести к негативным для организма последствиям. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что в таком продукте содержится ядовитое соединение — соланин.

"Картошка ни в коем случае не должна быть зелёной, зацветшей. В таком овоще могут содержаться опасные вещества. Таким картофелем можно отравиться", — сказал телеведущий.

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Мясников посоветовал выбирать молодой картофель. А лучше всего его есть в отварном или запечённом виде, причём вместе с кожурой, в которой содержится много калия, необходимого для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее экстрасенс назвала продукты, способные забрать удачу и вызвать депрессию в ретроградный Меркурий. Собеседница Лайфа порекомендовала пищу, с помощью которой можно продвинуться по службе или пережить ссору с близким человеком.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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