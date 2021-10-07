Мясников объяснил, какая картошка опасна для здоровья

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя есть позеленевший или зацветший картофель, так как это может привести к негативным для организма последствиям. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что в таком продукте содержится ядовитое соединение — соланин.

"Картошка ни в коем случае не должна быть зелёной, зацветшей. В таком овоще могут содержаться опасные вещества. Таким картофелем можно отравиться", — сказал телеведущий.

Мясников посоветовал выбирать молодой картофель. А лучше всего его есть в отварном или запечённом виде, причём вместе с кожурой, в которой содержится много калия, необходимого для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.