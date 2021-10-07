НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд продлил арест сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой до марта

Кроме того, стала известна дата судебного заседания по делу в общем порядке разбирательства.

7 октября, 12:42

Фото © Тверской районный суд Москвы

Суд в Москве продлил меру пресечения в виде ареста сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге столицы Валерии Башкировой. Об этом сообщает прокуратура города.

С учётом позиции ведомства в СИЗО девушка будет находиться до 24 марта 2022 года.

Прокурор запросил продление ареста сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Прокурор запросил продление ареста сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Кроме того, назначена дата судебного заседания по делу в общем порядке судебного разбирательства, оно пройдёт 21 октября 2021 года.

Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Прокуратура утвердила обвинительное заключение сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1