Суд продлил арест сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой до марта
Кроме того, стала известна дата судебного заседания по делу в общем порядке разбирательства.
Фото © Тверской районный суд Москвы
Суд в Москве продлил меру пресечения в виде ареста сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге столицы Валерии Башкировой. Об этом сообщает прокуратура города.
С учётом позиции ведомства в СИЗО девушка будет находиться до 24 марта 2022 года.
Кроме того, назначена дата судебного заседания по делу в общем порядке судебного разбирательства, оно пройдёт 21 октября 2021 года.
Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО.
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