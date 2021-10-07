Суд продлил арест сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой до марта

Суд в Москве продлил меру пресечения в виде ареста сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге столицы Валерии Башкировой. Об этом сообщает прокуратура города.

С учётом позиции ведомства в СИЗО девушка будет находиться до 24 марта 2022 года.