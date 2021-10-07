Прокурор запросил продление ареста сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой

Прокуратура Москвы попросила оставить без изменений меру пресечения сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге столицы Валерии Башкировой, продлив срок её действия на шесть месяцев с момента поступления дела в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства. Сегодня суд начинает рассмотрение дела по существу.