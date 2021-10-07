Прокурор запросил продление ареста сбившей троих детей на зебре студентке Башкировой
Кроме того, обвинение возражает против рассмотрения уголовного дела в отношении девушки в особом порядке.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Студентку Башкирову доставили в суд. Видео © Telegram / SHOT
Прокуратура Москвы попросила оставить без изменений меру пресечения сбившей троих детей на пешеходном переходе на юге столицы Валерии Башкировой, продлив срок её действия на шесть месяцев с момента поступления дела в суд. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства. Сегодня суд начинает рассмотрение дела по существу.
Кроме того, прокуратура выступает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО, а 29 сентября суд вынес решение, согласно которому 19-летняя девушка пробудет под стражей до 16 октября.
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