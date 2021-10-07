Дагестанский министр: Избившие парня в московском метро дискредитируют нашу молодёжь
Местные власти отмечают, что инцидент вызвал широкий резонанс в дагестанском обществе, поскольку такое "низкое, трусливое и бесчестное" поведение для большинства жителей республики просто неприемлемо.
Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, позорят своё имя и свои семьи. Об этом заявил республиканский министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, передаёт РИА "Новости".
"Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи", — считает Муслимов.
Министр добавил, что этот инцидент вызвал широкий резонанс в дагестанском обществе, поскольку такое "низкое, трусливое и бесчестное" поведение для большинства жителей республики просто неприемлемо. При этом Муслимову кажется неправильным делать акцент на том, что преступление совершил гражданин "такой-то национальности из такого-то региона".
"Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать", — добавил он.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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