Дагестанский министр: Избившие парня в московском метро дискредитируют нашу молодёжь

Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, позорят своё имя и свои семьи. Об этом заявил республиканский министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, передаёт РИА "Новости".

"Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи", — считает Муслимов.

Министр добавил, что этот инцидент вызвал широкий резонанс в дагестанском обществе, поскольку такое "низкое, трусливое и бесчестное" поведение для большинства жителей республики просто неприемлемо. При этом Муслимову кажется неправильным делать акцент на том, что преступление совершил гражданин "такой-то национальности из такого-то региона".