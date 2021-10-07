В Оренбуржье девять человек насмерть отравились контрафактным алкоголем

Девять человек скончались в Ясненском и Домбаровском районах Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

На место происшествия выехали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По данному факту региональным управлением Следственного комитета возбуждено два уголовных дела по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц".