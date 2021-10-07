В Оренбуржье девять человек насмерть отравились контрафактным алкоголем
Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела, образцы жидкости направлены на экспертизу.
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Девять человек скончались в Ясненском и Домбаровском районах Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
На место происшествия выехали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По данному факту региональным управлением Следственного комитета возбуждено два уголовных дела по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц".
Проводятся обыски в местах предполагаемого сбыта поддельного алкоголя, изъяты его образцы, назначены необходимые экспертизы. Установлено, что девять человек в возрасте от 36 до 73 лет скончались в стационаре больницы посёлка Красночабанский Домбаровского района с предварительным диагнозом: токсическое действие этанола.
А ранее Лайф рассказывал, что в приюте в Подмосковье около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Позже выяснилось, что поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс. Хозяйка приюта назвала причину массовой гибели собак.
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