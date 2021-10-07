США создали центр борьбы с глобальными вызовами со стороны Китая
Пристальным вниманием ЦРУ не будут обделены и "агрессивная Россия, провокационно действующая Северная Корея, враждебно настроенный Иран".
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С глобальными вызовами со стороны Китая Соединённые Штаты планируют бороться при помощи сотрудников специально созданного для этого центра China Mission Center. Об этом рассказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс. Он отдельно отметил, что угроза исходит не от китайского народа, а от правительства республики.
"ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, которые включают агрессивную Россию, провокационно ведущую себя КНДР, враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом", — подчеркнул Бёрнс.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что ни одна страна Североатлантического альянса не сможет противостоять КНР. При этом ни одна страна блока не планирует начинать холодную войну с Пекином, однако будут ответы на вызовы Китая, связанные с безопасностью.
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