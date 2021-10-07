США создали центр борьбы с глобальными вызовами со стороны Китая

С глобальными вызовами со стороны Китая Соединённые Штаты планируют бороться при помощи сотрудников специально созданного для этого центра China Mission Center. Об этом рассказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс. Он отдельно отметил, что угроза исходит не от китайского народа, а от правительства республики.

"ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, которые включают агрессивную Россию, провокационно ведущую себя КНДР, враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом", — подчеркнул Бёрнс.