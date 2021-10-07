Сенатор Цеков предупредил, что Литва "не дождётся" развала России
По словам политика, наша страна будет только крепнуть и в этом заинтересовано подавляющее большинство стран, кроме ЕС.
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Страны Прибалтики не дождутся развала России: наша страна будет только крепнуть и развиваться. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, комментируя враждебные высказывания бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса.
"В сильной России заинтересовано подавляющее большинство стран, кроме ЕС... Почему хотят сильную Россию? Потому что Россия ведёт себя порядочно. Она защищает страны, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего из-за политики ЕС и американцев", — заключил Цеков.
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Ранее бывший лидер Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Россия однажды развалится. По его мнению, это вопрос времени.
Лайф также писал, что Литва на безвозмездной основе передаст Украине военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро (около 57 миллионов рублей).
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