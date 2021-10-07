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Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 января

В середине сентября сообщалось, что преступника этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга — предположительно, для проведения дополнительных психиатрических экспертиз.

7 октября, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева", — уточнила пресс-секретарь Ирина Софинская.

Появились фото, как выглядит сейчас казанская гимназия, где во время расстрела погибло 9 человек

Появились фото, как выглядит сейчас казанская гимназия, где во время расстрела погибло 9 человек

Напомним, что в мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Летом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Преступника признали невменяемым — проверки провёл Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Позже стало известно, что казанскому стрелку могут назначить амбулаторное лечение.

В середине сентября сообщалось, что Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга. Предположительно, это было сделано для проведения дополнительных психиатрических экспертиз.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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