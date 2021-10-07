Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 января

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева", — уточнила пресс-секретарь Ирина Софинская.