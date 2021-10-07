Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 января
В середине сентября сообщалось, что преступника этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга — предположительно, для проведения дополнительных психиатрических экспертиз.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.
"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева", — уточнила пресс-секретарь Ирина Софинская.
Напомним, что в мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Летом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Преступника признали невменяемым — проверки провёл Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Позже стало известно, что казанскому стрелку могут назначить амбулаторное лечение.
В середине сентября сообщалось, что Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга. Предположительно, это было сделано для проведения дополнительных психиатрических экспертиз.
Комментариев: 0