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Появились фото, как выглядит сейчас казанская гимназия, где во время расстрела погибло 9 человек

Первого сентября учебное заведение снова открыло свои двери, а Правительство Татарстана позаботилось о том, чтобы трагедия осталась в прошлом.

1 сентября, 09:10

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Сегодня для многих в гимназии № 175 города Казани раздался первый звонок, к которому местные власти принялись готовиться ещё с весны

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

На ремонт учреждения было потрачено немало средств, зато теперь ничто не напоминает о трагедии, произошедшей в мае этого года, — когда Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Актовый зал, столовая и библиотека сделаны по последнему слову техники, и теперь из них просто не хочется уходить

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

И отдельной гордостью гимназии стал бассейн на четыре дорожки, который установили в дополнительном корпусе рядом

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Фото © Пресс-служба президента Республики Татарстан

Класс, в котором погибли дети, превратили в зону отдыха с диваном и пуфами, а девять ламп будут всегда напоминать о жертвах расстрела, пишет Mash Iptash

Фото © Telegram / Mash Iptash

Фото © Telegram / Mash Iptash

Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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