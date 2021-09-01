Появились фото, как выглядит сейчас казанская гимназия, где во время расстрела погибло 9 человек
Первого сентября учебное заведение снова открыло свои двери, а Правительство Татарстана позаботилось о том, чтобы трагедия осталась в прошлом.
Сегодня для многих в гимназии № 175 города Казани раздался первый звонок, к которому местные власти принялись готовиться ещё с весны
На ремонт учреждения было потрачено немало средств, зато теперь ничто не напоминает о трагедии, произошедшей в мае этого года, — когда Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям
Актовый зал, столовая и библиотека сделаны по последнему слову техники, и теперь из них просто не хочется уходить
И отдельной гордостью гимназии стал бассейн на четыре дорожки, который установили в дополнительном корпусе рядом
Класс, в котором погибли дети, превратили в зону отдыха с диваном и пуфами, а девять ламп будут всегда напоминать о жертвах расстрела, пишет Mash Iptash
Фото © Telegram / Mash Iptash
WOW-news
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