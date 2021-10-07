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Россияне смогут бесплатно прививаться в частных клиниках по ОМС

Для этого в таких учреждениях будут доступны вакцины, включённые в нацкалендарь профилактических прививок.

7 октября, 13:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россияне смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медучреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон вступил в силу 1 октября. А правила обеспечения медучреждений необходимыми для этого вакцинами утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идёт о включённых в национальный календарь профилактических прививок вакцинах — препаратах против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

Как отмечается, за обеспечение клиник такими вакцинами отвечает государство. Новое постановление утверждает порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и в случае с государственными учреждениями.

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За рассмотрение заявок на поставку препаратов и утверждение необходимых объёмов будет отвечать Минздрав.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил введение постоянной иммунизации от коронавируса. В настоящий момент институт занимается разработкой единой вакцины от гриппа и ковида. Клинические испытания начнутся в конце следующего года.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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