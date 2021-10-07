Россияне смогут бесплатно прививаться в частных клиниках по ОМС

Россияне смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медучреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон вступил в силу 1 октября. А правила обеспечения медучреждений необходимыми для этого вакцинами утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идёт о включённых в национальный календарь профилактических прививок вакцинах — препаратах против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

Как отмечается, за обеспечение клиник такими вакцинами отвечает государство. Новое постановление утверждает порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и в случае с государственными учреждениями.

За рассмотрение заявок на поставку препаратов и утверждение необходимых объёмов будет отвечать Минздрав.