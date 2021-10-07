Крупнейшие российские ИТ-компании и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
Участники будут вырабатывать единые правила верификации и маркировки недостоверной информации.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Ряд крупнейших российских ИТ-компаний и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками. Это объединение создаётся для выработки единых правил верификации и маркировки недостоверной информации, а также формирования лучших практик проверки достоверности данных.
Документ подписали в том числе представители Mail.ru Group, "Яндекса", Rambler&Co, Rutube, ТАСС, "Интерфакса", РБК, URA.ru, холдинга "Бизнес ньюс медиа", МИЦ "Известия" и ряда других организаций.
Оригинал документа будет храниться в Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ).
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