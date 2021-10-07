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"Это просто модное течение!": Диетолог поставил под сомнение пользу флекситарианства

По мнению специалиста, такой подход к питанию имеет смысл если только с точки зрения экологии.

7 октября, 18:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Допускающая употребление мяса растительная диета, или флекситарианство, нарушает баланс белков, жиров и углеводов, а также незаменимых аминокислот в организме человека, убеждён диетолог Анатолий Шепенев. С медицинской точки зрения смысл существования такого "модного течения" сомнителен, указал эксперт.

"Это вряд ли вообще можно назвать диетой в медицинском понимании. Это то же самое, что некоторые говорят, что есть 57 гендеров, хотя мы знаем, что их всего два... Если вы едите мало животной пищи, конечно, нарушаете баланс жиров, белков и углеводов, а также незаменимых аминокислот. Организм перестанет вырабатывать необходимые ферменты", — пояснил Шепенев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Диетолог отметил, что такое выборочное и нерегулярное питание мясом может дать повышенную нагрузку на организм и приведёт к осложнениям. К примеру, станет провоцирующим фактором нагрузки на ЖКТ. Шепенев допустил, что это всё имеет смысл с точки зрения экологии. Но если говорить о сбалансированном питании и здоровье, то это крайне индивидуально и скорее вредно.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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