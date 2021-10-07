Родные разочарованы поведением избивших парня в московском метро

Родственники и бывшие учителя избивших парня в московском метро осудили хулиганов. Видео © T.me / mvd_dagestan

Родственники троих уроженцев Дагестана, которые избили заступившегося за девушку молодого человека в московском метро, признались, что разочарованы поведением парней. Об этом сообщает МВД республики в телеграм-канале.

Так, бабушка одного из молодых людей, участвовавших в драке в столичной подземке, сказала, что всю жизнь своих детей и внуков учит не делать зла людям. "Что вам не нравится, людям не делайте", — процитировала женщина саму себя. Вместе с тем она сказала, что к матери пострадавшего Романа Ковалёва обратилась бы с низким поклоном от лица всей семьи.

"Если бы так сделали моему внуку, то и мне не понравилось бы", — заключила она.

Между тем другая родственница, тётя одного из участников драки, заявила, что такое поведение нехарактерно для её племянника. Парень, по словам женщины, на самом деле очень добрый и бабушкам всегда помогает.

"Очень добрый, он мимо бабушки не проходит, бабушке поможет. Ну такой. Как он туда в этот момент попал, я не понимаю", — сказала она.

А учителя школы, в которой учились двое хулиганов, пытались разобраться, откуда такая жестокость в их поведении. Всё-таки, по словам директора учреждения, наверно, не семьи в этом виноваты.