Родные разочарованы поведением избивших парня в московском метро
Бабушка одного из хулиганов заявила, что к матери пострадавшего Романа Ковалёва обратилась бы с низким поклоном от лица своей семьи.
Скриншот © T.me / mvd_dagestan
Родственники и бывшие учителя избивших парня в московском метро осудили хулиганов. Видео © T.me / mvd_dagestan
Родственники троих уроженцев Дагестана, которые избили заступившегося за девушку молодого человека в московском метро, признались, что разочарованы поведением парней. Об этом сообщает МВД республики в телеграм-канале.
Так, бабушка одного из молодых людей, участвовавших в драке в столичной подземке, сказала, что всю жизнь своих детей и внуков учит не делать зла людям. "Что вам не нравится, людям не делайте", — процитировала женщина саму себя. Вместе с тем она сказала, что к матери пострадавшего Романа Ковалёва обратилась бы с низким поклоном от лица всей семьи.
"Если бы так сделали моему внуку, то и мне не понравилось бы", — заключила она.
Между тем другая родственница, тётя одного из участников драки, заявила, что такое поведение нехарактерно для её племянника. Парень, по словам женщины, на самом деле очень добрый и бабушкам всегда помогает.
"Очень добрый, он мимо бабушки не проходит, бабушке поможет. Ну такой. Как он туда в этот момент попал, я не понимаю", — сказала она.
А учителя школы, в которой учились двое хулиганов, пытались разобраться, откуда такая жестокость в их поведении. Всё-таки, по словам директора учреждения, наверно, не семьи в этом виноваты.
"Я думаю, что, наверное, семьи, которые воспитывают детей, не воспитывают их в такой жестокости", — отметила директор школы, добавив, что в учреждении постоянно говорят о надлежащем отношении даже "к братьям нашим меньшим".
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. А пострадавшего москвича наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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