Захарова призвала НАТО заниматься не сдерживанием РФ, а реальными проблемами

НАТО нужно определиться с собственными приоритетами и начать решать реальные глобальные вызовы совместно с Россией, а не реализовывать политику сдерживания РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно (и без России никуда не деться), или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".