НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова призвала НАТО заниматься не сдерживанием РФ, а реальными проблемами

Решение о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ сочла "каким-то непотребством", которым занимается альянс.

7 октября, 18:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NATO/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Facebook / NATO

НАТО нужно определиться с собственными приоритетами и начать решать реальные глобальные вызовы совместно с Россией, а не реализовывать политику сдерживания РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно (и без России никуда не деться), или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО выслать российских дипломатов

Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО выслать российских дипломатов

Захарова ещё раз оценила решение Североатлантического альянса выслать восемь российских дипломатов, уточнив, что партнёрам пора начать решать проблемы, а "не заниматься каким-то непотребством".

Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Провокация украинских чиновников": В МИД РФ отреагировали на решение УЕФА опубликовать карту с "украинским" Крымом

сегодня в 14:08

В Госдуме указали на язык диктата после слов Столтенберга о высылке НАТО российских дипломатов

сегодня в 14:00

Россия предоставила в ОЗХО исчерпывающий ответ на вопросы от 45 стран по делу Навального

сегодня в 17:42

Депутат Рады Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн"

сегодня в 14:38

"Не понимают кайфа": Тарасов жёстко разыграл дочерей, предложив попробовать "какашки"

сегодня в 19:10

Новости партнеров

Layer 1