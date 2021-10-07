Захарова призвала НАТО заниматься не сдерживанием РФ, а реальными проблемами
Решение о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ сочла "каким-то непотребством", которым занимается альянс.
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НАТО нужно определиться с собственными приоритетами и начать решать реальные глобальные вызовы совместно с Россией, а не реализовывать политику сдерживания РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно (и без России никуда не деться), или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Захарова ещё раз оценила решение Североатлантического альянса выслать восемь российских дипломатов, уточнив, что партнёрам пора начать решать проблемы, а "не заниматься каким-то непотребством".
Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.
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