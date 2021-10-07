Украинцы назвали главные отличия от русских

Почти четверть жителей Незалежной ощущают близость с русским народом. Такой вывод сделали социологи Украинского института будущего. По результатам исследования с участием пяти тысяч человек они составили портрет жителя страны, говорится на сайте учреждения.

Как оказалось, 22% респондентов ощущают близость с жителями России, 18% — с белорусами, ещё 16% — с поляками.

Украинцы также назвали главные свои отличия от русских. Почти 27% опрошенных решили, что это трудолюбие, 22% — свободолюбие, а 21% — хозяйственность. Другие же отметили открытость, искренность и демократичность.

Респонденты объяснили, что для них "украинская мечта". Большая часть ответила, что хотела бы жить в стране без коррупции, где царят мир и безопасность. Они считают, что в государстве также должны заботиться о пенсионерах и хорошо оплачивать труд.