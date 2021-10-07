Пользователи сообщают о сбое у "Википедии"
Сайт онлайн-энциклопедии не открывается в России и в некоторых других странах, например в США и Канаде.
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Сбои в работе онлайн-энциклопедии "Википедия" наблюдаются в ряде стран мира. По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб зафиксировано в США и Канаде, однако в России сайт ru.wikipedia.org тоже не открывается.
Отметим, что неполадки в работе популярных электронных сервисов и соцсетей наблюдаются в течение всей недели. В понедельник, 4 октября, произошёл масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom.
Вечером во вторник, 5 октября, снова не работали Instagram и Facebook, а накануне в среду стриминговый сервис Twitch подвергся взлому, в результате в Сеть оказалась слита база данных объёмом 128 гигабайт.
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