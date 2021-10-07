Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей
Кроме того, Валерия не выплатила компенсацию семьям погибших и пострадавшей. Родители малышей, умерших после наезда авто, готовы принять материальную помощь.
Скриншот видео © Пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат потерпевшей стороны Ольга Сбитнева — о ходе дела. Видео © Телеграм-канал SHOT
Москвичка Валерия Башкирова, летом сбившая троих детей на пешеходном переходе на юге столицы, до сих пор не извинилась перед родителями малышей, не попросила прощения у потерпевших. Между тем пострадавшие готовы принять от девушки материальную помощь. Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны Ольга Сбитнева в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Я хочу сказать, что, в принципе, подсудимая за всё время разбирательства не извинилась, она не попросила прощения у потерпевших, что очень странно, конечно. <...> И, как в подобной категории дел, которые, к сожалению, очень часто происходят, всё-таки должен решаться вопрос с возмещением вреда", — сказала юрист.
По её словам, информация о возмещении вреда потерпевшим "абсолютно не соответствует действительности". Поскольку пострадавшие и гособвинитель указали на отсутствие оснований для рассмотрения дела в особом порядке, разбирательство теперь будет проходить с полным исследованием всех деталей произошедшего, напомнила собеседница.
"Потерпевшие, государственный обвинитель указали, что, конечно, не имеется оснований для рассмотрения дела в особом порядке, поэтому дело прекращено. И перешли к рассмотрению дела в общем порядке, что предполагает полное исследование всех обстоятельств дела, всех доказательств дела", — сообщила Сбитнева.
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Кроме того, адвокат заявила, что СМИ распространяют "преждевременную информацию", которая не только "очень больно отражается на состоянии" потерпевших, но и оказывает влияние на само дело. Такие действия со стороны журналистов Сбитнева назвала неправильными.
"Вчера мне прислали потерпевшие информацию, что уже даже определён срок наказания, что, я считаю, однозначно неправильно", — заключила юрист.
Ранее суд продлил арест сбившей троих детей на пешеходном переходе студентке Башкировой до марта. Кроме того, стала известна дата судебного заседания по делу в общем порядке разбирательства.
Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО.
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