Под Брянском столкнулись три легковушки, четыре человека погибли

Четыре человека погибли в аварии на трассе Брянск – Смоленск – Жирятино в Брянской области, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что ДТП произошло на третьем километре автодороги. Столкнулось сразу три легковых автомобиля. Прибывшие на место спасатели провели работы по деблокированию одного пострадавшего. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

А ранее Лайф рассказывал, что заместитель председателя Правительства Ивановской области погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Белоруссии. Он был за рулём "мицубиси" и на встречной полосе столкнулся с фурой. В автомобиле также находилась супруга Сергея Коробкина, она выжила.